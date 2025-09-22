Redl odmítl vinu, jeho blízký přítel Kos se přiznal. Shrnujeme hlavní body soudu v kauze Dozimetr
Před Obvodním soudem pro Prahu 9 stanuli v pondělí obžalovaní v kauze Dozimetr. Čelí obvinění z praní špinavých peněz, klientelismu a korupce v souvislosti s Dopravním podnikem hlavního města Prahy (DPP), za což jim hrozí vysoké tresty odnětí svobody. Mezi hlavními obžalovanými jsou lobbista Michal Redl a bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). V úterý bude soud pokračovat výslechem Pavla Kose, který uznal svou vinu. Zde jsou zásadní momenty a dosavadní průběh hlavního líčení.
K soudu dorazilo celkem sedm obžalovaných z osmi. Ivo Pitrman, který v případu figuruje jako řidič Michala Redla, požádal, aby se hlavní líčení konalo v jeho nepřítomnosti. Pitrman měl podle obžaloby opakovaně kontrolovat vozidla, aby v nich nebyla umístěna policejní odposlouchávací zařízení.
V líčení jsou kromě fyzických osob obžalované i dvě firmy. Před soud dorazil zmocněnec jedné z nich, společnosti Information System Factory Group. Druhá obviněná Uniprog Solutions požádala, aby se hlavní líčení konalo v její nepřítomnosti.
Jak zní obžaloba
Státní zástupce Adam Borgula při čtení obžaloby popsal, jak měli obžalovaní postupovat při krytí aktivit a obsazování klíčových pozic v pražském dopravním podniku. Dále uvedl, že expolitik Petr Hlubuček měl tlačit na tehdejšího náměstka pro dopravu Adama Scheinherra, aby podpořil zvolení někdejšího ekonomického ředitele dopravního podniku Mateje Augustína (který později začal spolupracovat s policií, pozn. aut.) do představenstva DPP, jinak pohrozil návrhem na odvolání generálního ředitele Petra Witowského. Podobný nátlak měla skupina využívat i při dosazování dalších „loajálních“ osob. Obžaloba má celkem 275 stran.
Státní zástupce viní všech osm obžalovaných z účasti na organizované zločinecké skupině. Redl, Hlubuček a Kos měli přijmout úplatek, Jančovič naopak podplácet. „Nezaložil jsem žádnou organizovanou skupinu a neúčastnil se jí jako vedoucí činitel,“ prohlásil Redl. Odmítl také úplatkářství. Přiznal ale, že se dopustil výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (žalobce jej obvinil z držení a distribuce drog, pozn. aut).
Kdo odmítl vinu a kdo ji přiznal
Vinu odmítli Hlubuček, Redl, Jančovič, Pitrman, Vejsada i Kučera. Bývalý šéf IT v dopravním podniku Luděk Šteffel chce usilovat o dohodu. Se zněním obžaloby souhlasí společnost Information System Factory Group, druhá firma Uniprog Solutions ji odmítla.
Blízký spolupracovník Redla, podnikatel Pavel Kos, před soudem výslovně prohlásil svou vinu.
Obžalovaní v kauze Dozimetr
- Michal Redl: zlínský podnikatel a lobbista má být hlavou organizované skupiny
- Petr Hlubuček: bývalý náměstek pražského primátora za STAN a někdejší člen dozorčí rady DPP
- Pavel Kos: podnikatel, blízký přítel a podle kriminalistů důvěrník Michala Redla
- Luděk Šteffel: bývalý šéf IT oddělení DPP
- Martin Vejsada: bývalý ředitel technické správy objektů DPP
- Dalibor Kučera: bývalý vedoucí právního odboru DPP
- Ivo Pitrman: Redlův osobní řidič a asistent, měl zajišťovat převozy na schůzky se členy skupiny, osobně se účastnit jednání v užívaných pražských bytech a také pomáhat při distribuci a rozdělování získaných peněz
- Maroš Jančovič: podnikatel v IT, jeho firma dodávala služby DPP
Původně v kauze v rámci údajné zločinecké skupiny vystupovali také Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah. Oba letos uzavřeli dohodu o vině a trestu. Dalším aktérem je Matej Augustín, kterého na post ekonomického ředitele dopravního podniku a člena představenstva měli dosadit Redl a Hlubuček. Jeho obžalobu však státní zástupce před hlavním líčením stáhl a vrátil jeho část do přípravného řízení.
Svědci musí k soudu
Před soud budou muset předstoupit někteří svědci, jak obžalobě, tak obhájcům nestačí přepisy jejich předchozích výpovědí. Vypovídat by měl znovu bývalý pražský náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) nebo senátorka a pražská zastupitelka Hana Kordová Marvanová (v Senátu za KDU+ODS+TOP 09).
Redl odmítl vypovídat, Kos předstoupí před soud v úterý
Během pondělního hlavního líčení odmítl vypovídat Šteffel, který při výslechu v přípravném líčení uvedl, že konal v nejlepším zájmu dopravního podniku. Výpověď u soudu odmítl i zmocněnec firmy Information System Factory Group.
Údajný šéf organizované skupiny, podnikatel Michal Redl, před soud předstoupil. Přečetl ale v monologu pouze své prohlášení. V něm tvrdil, že soud nemá k dispozici všechny důkazy. Právní zástupci podnikatele se od začátku k hlavnímu líčení stavěli odmítavě, nemělo podle nich ani začít. Součástí spisu podle nich není výpověď někdejšího ekonomického ředitele dopravního podniku Mateje Augustína, který začal spolupracovat s policií. Dále prý obhajoba nemá k dispozici veškeré důkazy z přípravného líčení, zejména záznamy ze sledování.
V úterý ráno bude soud pokračovat, přestoupí před něj Pavel Kos. Blízký přítel Redla a jeden z hlavních aktérů během pondělního líčení uznal vinu.
Kauza Dozimetr
Redl podle státního zástupce společně se svým blízkým přítelem Kosem, Hlubučkem a podnikateli Dovhomiljou a Nemrahem založili v roce 2019 organizovanou zločineckou skupinu. Její členové postupně dosadili na vybrané manažerské pozice v DPP lidi, kteří jednali v jejich zájmu a sami se následně stali členy skupiny. Šlo o vedoucí pracovníky, kteří měli vliv na veřejné zakázky.
Nejprve podle státního zástupce Borguly vybral Redl Mateje Augustína, Hlubuček ho pak koncem roku 2019 prosadil v dozorčí radě jako ekonomického náměstka DPP. Následující rok obsadili členové skupiny i místa vedoucího jednotky informačních technologií právního odboru a odboru Technické správy objektů. Dosadili do nich Luďka Šteffela, Dalibora Kučeru a Martina Vejsadu.
Redl činnost skupiny podle státního zástupce řídil – nejprve z bytu v pražské Revoluční ulici, pak v Dlážděné ulici. Rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze z úplatků. Jeho přítel Ivo Pitrman ho vozil a schůzek v konspiračních bytech se účastnil. Taky skupině zajišťoval ochranu, aby je neodhalila policie. Skupina se také různými způsoby snažila zabránit tomu, aby je někdo mohl odposlouchávat.
Mezi veřejné zakázky, které se skupina rozhodla ovlivnit, patřil podle Borguly například projekt u stanice metra Nádraží Holešovice. O zprostředkování pětimilionového úplatku požádala bývalého šéfa pražského dopravního podniku Martina Dvořáka. Muž byl obviněn až letos v září, údajně po Augustinově výpovědi na policii. Vinu odmítá.
Žalobce zmínil také zakázku za 300 milionů na podporu a rozvoj vnitřního dopravního informačního systému, kterou uzavřela s DPP společnost Uniprog Solutions. Členové skupiny žádali za zmanipulování těchto a dalších tendrů milionové úplatky. Redla viní žalobce také z drogových trestných činů.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.