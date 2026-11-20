Šéf České televize jednal s Babišem o konci poplatků. Žádá ústavní ochranu nezávislosti
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- Generální ředitel České televize (ČT) Hynek Chudárek v pátek premiérovi Andreji Babišovi (ANO) představil připomínky k návrhu zákona o změně financování médií veřejné služby.
- Chudárek například žádá ústavní záruky nezávislosti ČT a Českého rozhlasu (ČRo).
- U sněmovního mediálního výboru podle něj příští pátek skončí termín pro podání připomínek k návrhu. Chudárek to řekl novinářům po jednání s premiérem.
„Je tam částka, je tam nějaká garance, je tam indexace našich poplatků. Ale my ty připomínky nemůžeme předkládat, musí je předložit poslanci. My jen musíme říci, co požadujeme," uvedl před jednáním. Po schůzce doplnil, že s premiérem probral například ústavní záruky i zakotvení nezávislosti veřejnoprávních médií v Listině základních práv a svobod. „Vyslechl si moje názory," odpověděl Chudárek na dotaz novinářů, jak Babiš reagoval na jeho připomínky.
Premiér na schůzku opět nepozval generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala. Podle mluvčí rozhlasu Lidije Erlebachové Chudárek Zavorala o schůzce neinformoval. Chudárek v pátek novinářům řekl, že jsou se Zavoralem v kontaktu. „Jednám za Českou televizi, ale naše požadavky se ve většině slučují. Minulý týden jsme se s panem Zavoralem potkali, naše stanoviska jsou podobná," uvedl Chudárek.
Chudárek před schůzkou zopakoval, že ideální by bylo stažení návrhu a zachování poplatkového systému. „Já ale pragmaticky přicházím s tím, jak by se to mělo změnit, aby to mohlo fungovat," dodal. Možnost kombinovaného financování formou dobrovolných poplatků a příspěvku ze státního rozpočtu, které zmínil předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD), označil za nesystémovou, protože neumožňuje plánování dopředu.
Televize dobrovolné placení nevylučuje
O dobrovolném placení padla zmínka i při dnešním jednání. „Což my nevylučujeme, ale nemůže na tom být postavena garance a predikovatelnost České televize," dodal Chudárek po setkání s premiérem. O jiných formách financování veřejnoprávních médií se podle něj Babiš konkrétně nevyjádřil.
Na minulé schůzce s Chudárkem na konci října premiér připustil jiný model financování veřejnoprávních médií než ze státního rozpočtu, stejně jako úpravu valorizačního mechanismu z navrhovaných deseti procent kumulované inflace na stávajících šest.
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů předtím v říjnu na nočním jednání ve Sněmovně poslala do druhého čtení návrh na zrušení rozhlasového a televizního poplatku a převedení financování České televize a Českého rozhlasu na státní rozpočet. Následovala protestní stávka zaměstnanců ČT i ČRo i demonstrace na náměstích, které vyvrcholily 15. listopadu na pražské Letné. Druhé čtení návrhu zákona, které má provázet diskuse s opozicí, by mělo být v polovině ledna.
Návrh zákona vedle zrušení poplatků počítá i s výrazně nižší částkou pro veřejnoprávní média. ČT by měla z rozpočtu dostat 5,7 miliardy, tedy o miliardu méně, než letos vybere na poplatcích, ČRo pak má obdržet 2,065 miliardy, což je pokles o 400 milionů.