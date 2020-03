Koronavirus: Stát zaplatí 80 procent mezd v uzavřených provozech | E15.cz

Zaměstnavatelé vyplácejí lidem v karanténě 60 procent základu výdělku. Výdaje by jim měl proplatit úřad práce. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) je v Česku nyní 24 tisíc osob v karanténě. Pracovníci zavřených obchodů, restaurací a dalších provozů mají dostávat podle zákoníku práce svůj plný průměrný výdělek. Stát by z něj měl uhradit čtyři pětiny. Podle návrhu by měl proplatit dobu deseti dnů. Tak dlouho má zatím nařízení o uzavření platit.

„Opatření A i B by se dotkla zhruba 100 tisíc lidí. Byla by to částka 1,1 miliardy. Důležité je dodat, že se jedná opravdu o ochranu pracovních míst,“ uvedla Maláčová.

Náhrady mezd v karanténě a poskytnutí čtyř pětin proplacené mzdy patří do pětice opatření programu na podporu zaměstnanosti Antivir, který připravilo ministerstvo práce. Zbývající tři příspěvky státu na mzdy při omezení práce kvůli kolegům v karanténě či na ošetřovném, výpadku surovin a snížení poptávky kabinet neschválil.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Rafaj sdělil po jednání vlády, že je zklamán, že kabinet neudělal více. „Vláda teď může udělat dva rychlé kroky, které ekonomice pomůžou. Zaprvé kurzarbeit. To je od státu jasný signál pro zaměstnavatele, že za ně část nákladů ponese,“ uvedl. Kurzarbeit je situace, kdy se zaměstnancům zkrátí pracovní doba, a ušlý příjem jim doplatí stát. Druhou možností pomoci je podle něj, že stát firmám odpustí penále, když nebudou hradit odvody za mzdy zaměstnanců. „Nejpozději začátkem příštího týdne musí firmy jasně vědět, jakou pomoc mohou od státu čekat, jinak budou některé muset propouštět,“ doplnil.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) bude vláda analyzovat různé formy pomoci, a to příspěvky na mzdy či odložení placení pojistného. Jednat o nich chce s ministryní práce, šéfkou státní poklady Alenou Schillerovou i ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem (oba za ANO). „Bude o tom ještě velká debata,“ uvedl premiér. Dodal, že schválená dvě opatření kompenzují podnikatelům dopady vládních nařízení na ochranu před šířením nákazy a další kroky je nutné před debatou ve vládě předjednat. Podle Maláčové by bylo smysluplné, aby se opatření resortů práce, financí a průmyslu schválila v jednom balíku a byla propojená. Zmínila i možnost na několik měsíců odpustit živnostníkům placení sociálních odvodů.