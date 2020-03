Přes hranice jen s razítkem a žádní otcové u porodů | E15.cz

Přes hranice jen s razítkem

Přes hranice budou od noci z pátku na sobotu takzvaní pendleři smět pouze s vyplněným formulářem od zaměstnavatelů doplněným navíc každodenním razítkem. Razítka bude policie na hranicích dávat každému ráno při výjezdu a po příjezdu zpět. Impulsem k takovému opatření byly informace, že režim, který dovoluje zemi opustit v době opatření proti epidemii koronaviru, někteří lidé zneužívají.

Nově tak přes hranice podle ministra vnitra Jana Hamáčka „nebude vpuštěn nikdo, kdo kromě potvrzení nebude mít knížku přeshraničního pracovníka“. To bude list s razítky o každodenním přechodu hranic. Na základě takto nasbíraných údajů se podle Hamáčka ukáže, kdo za hranice skutečně jezdí za prací.

Regulace má speciální režim pro ukrajinské pracovníky, kteří žijí v Česku. Z Prahy dnes odpoledne vyjel na Ukrajinu mimořádný vlak, který tam přepraví ukrajinské občany pracující v Česku. Další vlak by měl jet v sobotu. Ukrajinci patří k nejpočetnějším skupinám cizinců v ČR, podle statistik jich v tuzemsku pracuje přes 120 tisíc.

Novinky pro seniory

Dvě hodiny vyhrazené pro nákupy seniorů v obchodech s potravinami, lékárnách či drogeriích nebudou nadále od 10:00 do 12:00, ale už mezi 07:00 a 09:00. Do obchodů mohou nově ve vymezenou dobu také držitelé průkazů pro osoby zdravotně postižené a zaměstnanci pečovatelských služeb. Opatření má bránit rizikovou skupinu seniorů před novým typem koronaviru.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch řekl, že změna reaguje na diskusi s reprezentanty maloobchodu. „Upozornili nás, že ty původní hodiny nejsou úplně nejvhodnější z hlediska toho, jak tyto osoby jsou zvyklé nakupovat,“ uvedl.

Původní usnesení vlády zakázalo ode dneška všem osobám s výjimkou lidí nad 65 let přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin mezi 10:00 a 12:00. Doplnilo ho mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které zmiňuje také prodejny hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny a výdejny zdravotnických prostředků. Věkové omezení neplatí pro majitele, provozovatele a zaměstnance prodejen.

Opatření nezakazuje nakupovat starším občanům mimo vymezenou dobu. Do obchodů by ale podle doporučení jindy chodit neměli, protože tím ohrožují sami sebe, uvedl ve středu šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula.

Žádní otcové u porodů

Vláda dnes rozhodla o zrušení výjimky ze zákazu návštěv v nemocnicích, která umožňovala přítomnost otců u porodu. Návštěvy na lůžkových odděleních nemocnic a v domovech seniorů zakázal kabinet minulé pondělí. Zrušení výjimky podle ministra Adama Vojtěcha reaguje na připomínky od zdravotníků, kteří se obávali zavlečení nového typu koronaviru do nemocnic.

Zákaz návštěv se v původní verzi netýkal oddělení nemocnic, na kterých je poskytována péče nezletilým pacientům, pacientům s omezenou svéprávností a rodičkám. Vojtěch dnes zákaz návštěv v ostatních případech označil za jedno z nejefektivnějších opatření přijatých vládou.

Situace se však podle něj změnila a nyní již není prostor pro výjimky. „Reagujeme na vývoj epidemiologické situace, na vývoj z hlediska počtu nakažených, vývoj infekce jako takové,“ uvedl. Rozhodnutí vychází z podnětů zdravotníků, porodnic. „Byla obava, že by mohlo dojít k zavlečení té nákazy, je to spíše ochrana samotných zdravotníků,“ konstatoval ministr.

Vědecké poznatky zatím neprokázaly přenos nemoci COVID-19 z matky na plod, dodal Vojtěch. „Ale nákaza se může nákaza zanést do porodnice a mohou být nakaženi případně zdravotníci, lékaři či sestry,“ uvedl.

Ošetřovné pro děti

Další novinkou je i to, že se stát chystá doplatit ošetřovné za celou dobu uzavření škol rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Uhradí ho také lidem, kteří se doma starají o starší či postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb. Návrh nového zákona dostane v úterý ke schválení Sněmovna. Živnostníci s dětmi od šesti do 13 let pak dostanou nově ošetřovné 424 korun na den.

„Ošetřovné by mohly nově čerpat všechny rodiny s dítětem do třináctých narozenin. Je to 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Dodala, že ošetřovné získají i ty rodiny, které se po zavření stacionářů musí postarat o svého staršího či handicapovaného člena s uznaným stupněm závislosti na pomoci.

Nový zákon by měl platit zpětně po celou dobu uzavření škol. Rodiny, které ošetřovné už čerpají a po devíti dnech jim skončí, nebudou muset posílat novou žádost. Rodiče starších školáků mohou získat podporu zpětně, když o ni požádají přes svého zaměstnavatele a splní podmínky, upřesnila ministryně.

Doplacené ošetřovné by mohlo získat 190 tisíc lidí. Stát by to mělo 2,7 miliardy korun.

Podporu od státu by měli dostat i rodiče z řad živnostníků. Program pro osoby samostatně výdělečně činné má ministerstvo průmyslu, převzalo původní návrh resortu práce. Živnostníci s dětmi od šesti do 13 let by měli podle ministra Karla Havlíčka (za ANO) dostávat denní ošetřovné 424 korun, tedy téměř 14 tisíc korun za měsíc. Podmínkou je, že jejich manžel či manželka už nečerpají ošetřovné jako zaměstnanci. OSVČ požádají o dávku živnostenský úřad.

Pomoc podnikatelům

Vláda také vyčlenila na bezúročné půjčky podnikatelům 10 miliard korun. Pět miliard korun bude směřovat na bezúročné půjčky poskytované v rámci programu Covid přímo Českomoravskou záruční a rozvojovou. Dalších pět miliard korun ČMZRB využije jako záruku na úvěry od komerčních bank a dotaci na úrokové sazby těchto úvěrů. To by mělo podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) vytvořit až 40 miliard korun bezúročných půjček pro podnikatele.

„Tím, že ČMZRB pustí do komerčních bank pět miliard korun, tak vytvoří možnost čerpat několikanásobně více úvěrů, protože ta záruka pouze částečně slouží pro případné nesplácení úvěrů. Takže ty první opatření přinesou zhruba 40 miliard korun bezúročných úvěrů s odkladem splátek,“ uvedl Havlíček.

Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání vlády uvedl, že v úterý na mimořádném jednání Sněmovny předloží kabinet novelu zákona o státním rozpočtu na letošní rok a bude informovat o pomoci pro celou ekonomiku. Ve středu premiér uvedl, že vláda by mohla na podporu firem a ekonomiky připravit balík opatření za zhruba jeden bilion korun, přičemž přímá pomoc by měla činit zhruba 100 miliard korun. MF pak připravuje změnu rozpočtu, která by měla navýšit schodek rozpočtu o desítky miliard korun. Nyní je schválen rozpočet s deficitem 40 miliard korun.

Náhrada za karanténu

Výdaje na náhrady mezd a platů pracovníků v nařízené karanténě kvůli šíření koronaviru proplatí zaměstnavatelům stát. Uhradí také 80 procent výdělku zaměstnanců obchodů, restaurací a dalších provozů, které se musely uzavřít. Opatření má zmírnit dopady koronavirové krize na firmy a instituce a bránit propouštění.

Program ministerstva práce podpořily odbory, Svaz průmyslu a dopravy či Hospodářská komora. Vyzvaly k urychlenému schválení i dalších opatření na podporu zaměstnanců, zaměstnavatelů a živnostníků.