Univerzita obrany rozšíří výcvik o bezpilotní systém STORK LR, dostala jej darem
- Univerzita obrany získala bezpilotní systém od U&C UAS v hodnotě přes deset milionů korun.
- Technologie vychází z ukrajinského know-how a byla ověřena v reálných bojových podmínkách.
- Dron má sloužit nejen k výuce, ale i k testování potřeb armády v prostředí moderního bojiště.
Univerzita obrany v Brně uzavřela rámcovou smlouvu o spolupráci s českým výrobcem bezpilotních systémů U&C UAS. V jejím rámci škola získala darem bezpilotní vzdušný systém STORK LR v hodnotě přes deset milionů korun. Univerzita ho chce využít při výcviku studentů i při testování potřeb armády v podmínkách moderního bojiště.
Podle rektora-velitele Univerzity obrany Jana Farlíka jde o technologii, jejíž schopnosti byly ověřeny v reálných bojových podmínkách. „Považujeme ji za excelentní platformu pro experimentální činnost, na níž můžeme ověřovat skutečné potřeby ozbrojených sil v podmínkách soudobých bojišť i testovat a ověřovat koncepty vytvořené odborníky Univerzity obrany,“ uvedl Farlík.
Společnost U&C UAS uvádí, že její systémy vycházejí z ukrajinského know-how a využívají je především Ozbrojené síly Ukrajiny. Firma dodává bezpilotní prostředky určené k průzkumu, sledování, korekci palby i úderným operacím.
„Drony vyráběné v České republice vycházejí z ukrajinského know-how, které dále systematicky rozvíjíme s ohledem na aktuální vývoj na bojišti,“ uvedl výkonný ředitel výrobce Pavel Bulant.
Univerzita od spolupráce očekává, že studentům přinese praktičtější zkušenost se současnými formami vedení boje. Vedle samotné techniky má univerzita získat také přístup k poznatkům z nasazení ukrajinských jednotek, které firma zprostředkovává svým partnerům.
Systém STORK LR je podle výrobce určen i pro prostředí elektronického boje a dokáže fungovat bez GPS. V případě ztráty nebo rušení signálu má přejít do režimu inerciální navigace. Součástí vybavení je také multisenzorický modul pro denní i noční operace s funkcí automatického sledování cíle.