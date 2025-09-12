Předplatné

Ústavní soud odmítl Feriho stížnost v kauze znásilnění jako neopodstatněnou

Exposlanec Dominik Feri u soudu

Exposlanec Dominik Feri u soudu Zdroj: Blesk:FOTO: Jiří Koťátko / CNC

ČTK
Ústavní soud zamítl stížnost bývalého poslance Dominika Feriho. Za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění byl odsouzen na tři roky vězení. Soud stížnost označil za zjevně neopodstatněnou. Na rozhodnutí, které pochází z neveřejného jednání, upozornila Česká televize (ČT); je také dostupné v soudní databázi.

Feri (dříve TOP 09) uplatňoval řadu námitek, tvrdil, že jeho jednání nebylo trestným činem, že trvají pochybnosti o vině, že soudy nezjistily všechny okolnosti a pochybily při hodnocení důkazů. Podle ústavních soudců ale Feri nepředložil nic, co by nasvědčovalo porušení jeho základních práv.

„Obecné soudy poskytly dostatek prostoru k uplatnění námitek a návrhů, ať už v hlavním líčení nebo v opravných prostředcích, věcí se dostatečně zabývaly a na základě provedených důkazů vyslovily jednoznačný závěr o naplnění skutkové podstaty trestného činu; postupovaly v souladu s procesními předpisy a rozhodnutí řádně a srozumitelně odůvodnily,“ stojí v usnesení senátu se zpravodajem Jaromírem Jirsou.

Tři roky vězení

Feri si odpykává tříletý trest vězení. Do výkonu trestu nastoupil loni koncem května. Vinu od počátku odmítal, zpochybňoval věrohodnost dívek.

Dva dokonané skutky se podle pravomocného rozsudku staly ve Feriho žižkovském bytě. Tehdejší mladý teplický radní, student práv a populární influencer tam podle pravomocného rozsudku v březnu a listopadu roku 2016 líbal a osahával dvě dívky přes jejich nesouhlas a následně s nimi prováděl různé sexuální praktiky. Jedné z nich bylo v té době 17 let. V roce 2018 se pak Feri podle rozsudku pokusil o další znásilnění, když se snažil líbat a osahávat stážistku, kterou si jako poslanec přivedl do Sněmovny.

Policie původně prověřovala i výpovědi dalších žen, nestaly se však součástí obžaloby. Loni v červnu Ústavní soud vyhověl stížnosti jedné z nich a stíhání se v tomto rozsahu znovu rozeběhlo. Žena tvrdí, že měla s Ferim ve svých 17 letech souhlasný sexuální styk, při kterém si však Feri sundal kondom, s čímž nesouhlasila. Podle ústavních soudců lze podobné počínání kvalifikovat jako znásilnění.

Další čtyři ženy, které neuspěly ani u Ústavního soudu, si stěžují u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

