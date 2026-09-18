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V Rynholci hoří průmyslová hala. Zasahuje přes dvacet jednotek, vyhlášen je třetí stupeň

Ilustrační obrázek.

Ilustrační obrázek. Zdroj: Profimedia.cz

ČTK
ČTK
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  • V Rynholci na Rakovnicku vypukl rozsáhlý požár průmyslové haly, u kterého zasahuje přes 20 hasičských jednotek.

  • Kvůli rozsahu plamenů byl vyhlášen třetí poplachový stupeň a hasiči se zaměřují na ochranu okolních budov.

  • Na místo směřuje chemická laboratoř, která bude monitorovat stav ovzduší v okolí.

Desítky hasičů v pátek odpoledne zasahují u požáru průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku, vyhlášený je třetí poplachový stupeň ze čtyř možných. Na místo míří i chemická laboratoř kvůli sledování ovzduší, řekla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

Požár vznikl před 16:00. Na místo míří přes 20 jednotek hasičů. „Zasahujeme několika vodními proudy, chráníme okolní budovy,“ uvedla mluvčí.

Záchranáři mají na místě jednu posádku, zatím ale nemuseli nikoho ošetřit, doplnil Hylebrant.

Podrobnosti doplníme.

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