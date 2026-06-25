Velká razie v Praze. Celníci zabavili přes 45 tisíc nelegálních léků, hlavně na potenci
Společná kontrola několika státních orgánů odhalila v pražské provozovně 45 547 balení léčiv. Převážně šlo o přípravky, které nejsou v Česku registrovány.
Ve 471 krabicích a boxech se nacházelo 39 různých přípravků, většinou na podporu potence. Část zásilky byla připravena k odeslání do dalších zemí Evropské unie.
Za nakládání s léčivy bez příslušného povolení hrozí pokuta až 20 milionů korun. Všechny zajištěné přípravky budou zlikvidovány.
Pražští celníci odhalili při koordinované kontrole sklad, ve kterém se nacházely desítky tisíc balení léčiv. Provozovna se zabývala skladováním a balením zboží a vyřizováním zásilek pro internetové obchody. Velká část nalezených přípravků byla podle úřadů připravena k prodeji zákazníkům v Česku i dalších zemích Evropské unie.
Kontrola se uskutečnila 11. června za účasti Celní správy České republiky, Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Státního úřadu inspekce práce. Příslušníci Odboru dohledu Celního úřadu v Praze během ní objevili celkem 45 547 balení léčiv.
Převážně šlo o přípravky, které nejsou v České republice registrovány a jejichž distribuce je v Česku i Evropské unii zakázána.
Především přípravky na podporu potence
Léčiva byla uložena ve 471 boxech a krabicích různých velikostí. Kontroloři mezi nimi identifikovali 39 různých přípravků, většinou určených na podporu potence.
„Rozsah zajištěných léčivých přípravků ukazuje, že nelegální distribuce léčiv zůstává závažným rizikem pro ochranu veřejného zdraví. Spotřebitelé nemají jistotu o původu, kvalitě ani skutečném složení těchto přípravků, a především nemají záruku jejich bezpečnosti a účinnosti,“ uvedl ředitel SÚKL.
Užívání podobných přípravků podle něj může představovat vážné zdravotní riziko. Výsledek kontroly zároveň podle ústavu potvrzuje význam spolupráce mezi SÚKL, Celní správou a dalšími kontrolními orgány.
Nakládání s léčivými přípravky bez příslušného povolení je podle zákona o léčivech přestupkem, za který může být uložena pokuta až 20 milionů korun. Všechna zajištěná léčiva budou zlikvidována, protože nebyla registrována a nacházela se mimo legální distribuční řetězec.
Sluchátka a chytré hodinky za více než milion
Celníci v provozovně zadrželi také zboží podezřelé z porušování práv duševního vlastnictví. Jednalo se především o drobnou elektroniku, například sluchátka nebo chytré hodinky.
Celkem zajistili 212 kusů zboží. Hodnota odpovídajících originálních výrobků přesahuje jeden milion korun. Také tato elektronika byla podle úřadů určena k další distribuci.
„Výsledek této kontrolní akce je potvrzením efektivně nastavených pravidel spolupráce orgánů státního dozoru, které účelně a hospodárně využívají svých rozdílných kompetencí. To platí samozřejmě i v oblasti spolupráce v trestněprávní rovině,“ uvedl první zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství cel Jan Václavíček.
Celníci letos odhalili desítky případů
Celní správa od začátku roku 2026 eviduje 39 kontrol, při nichž zjistila porušení předpisů upravujících nakládání s léčivy.
Nejčastěji celníci v provozovnách nebo během přepravy nacházejí nelegální přípravky na podporu erekce, hubnutí či spánku. Objevují také přípravky proti bolesti obsahující pseudoefedrin, který může být zneužit jako prekurzor při výrobě návykových látek.