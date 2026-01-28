Vláda nechce zákopovou válku s Hradem, řekl ve Sněmovně Babiš
- Premiér Babiš označil zprávy ministra Macinky prezidentovi za nešťastně formulované, zároveň ale chápe rozčarování Motoristů z nejmenování Filipa Turka ministrem.
- Prezident Pavel považuje komunikaci za pokus o vydírání, Macinka to odmítá a mluví o běžném politickém vyjednávání.
- Babiš vyzval ke zklidnění sporu a navrhl společné jednání, prezident je ale ochoten jednat jen s premiérem.
Vláda ANO, SPD a Motoristů nemá zájem na zákopové válce mezi Strakovou akademií a Hradem, řekl dnes ve Sněmovně premiér Andrej Babiš (ANO) ke konfliktu mezi ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) a prezidentem Petrem Pavlem. Ministerský předseda před poslanci uvedl, že pokládá Macinkovy zprávy pro prezidenta za nešťastně formulované, na druhou stranu chápe rozčarování Motoristů kvůli nejmenování jejich čestného prezidenta Filipa Turka ministrem životního prostředí.
Prezident v úterý informoval, že mu Macinka doručil prostřednictvím poradce Petra Koláře zprávy, které Pavel považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Hrad komunikaci zveřejnil. Macinkovi v ní jde o Turkovo jmenování, které hlava státu odmítá. Macinka se z dnešního jednání Sněmovna omluvil kvůli zahraniční cestě do Bruselu.
Rozumím rozčarování Macinky, řekl Babiš
„Zprávy, které v soukromé komunikaci použil ministr zahraničních věcí Macinka, považuji za nešťastně formulované,“ řekl Babiš. I v neveřejné konverzaci je podle něho možné volit jazyk tak, aby nepůsobil útočně. „Zároveň ale rozumím rozčarování pana Macinky a Motoristů nad interpretací ústavy ze strany pana prezidenta republiky v otázce nejmenování pana Turka zejména s ohledem na to, že Motoristé učinili vstřícný krok a upravili původní nominaci podle resortů,“ podotkl premiér. Motoristé původně chtěli Turka do čela ministerstva zahraničí.
Babiš zdůraznil, že úkolem politiků je situaci uklidňovat, ne eskalovat. „Jsem přesvědčen, že neshody mezi ústavními činiteli se mají řešit jednáním a dialogem za zavřenými dveřmi, nikoli prostřednictvím tiskových konferenci,“ míní. Premiér zopakoval, že pozval Pavla a Macinku na společné jednání. Z prezidentova okolí ale Babiš, jak uvedl, zaznamenal zprávy, že Pavel s Macinkou jednat nechce, jen s ministerským předsedou. Pokud bude prezident společnou schůzku odmítat, Babiš řekl, že je připraven se s ním setkat a neshody vyjasnit. Mělo by se tak stát po Pavlově návratu z dovolené.
Macinka své výroky v komunikaci s prezidentovým poradcem Petrem Kolářem za vydírání nepokládá. V úterý řekl, že jde o snahu ovlivnit postoj, což je v politice podle něho podstatou každého vyjednávání.
Dosavadní způsob veřejné debaty podle Babiše Česku nepomáhá a odvádí pozornost od skutečných problémů, které je třeba řešit. Zmínil například bezpečnost, ekonomický růst, konkurenceschopnost a ceny energií. Veřejné přestřelky spotřebovávají čas a energii, dodal premiér.