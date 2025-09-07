Volební průzkum: ANO i Spolu mírně ztrácí, Stačilo! sílí, Motoristé nad pěti procenty
Volby do Poslanecké sněmovny by nyní podle aktuálního volebního modelu agentury STEM s náskokem vyhrálo ANO se ziskem 30,7 procenta. Druhou koalici Spolu by podpořilo 20,3 procenta voličů.
Opoziční ANO si oproti předchozímu průzkumu pohoršilo o 0,5 procentního bodu. "Hnutí je dlouhodobým favoritem voleb napříč průzkumy, ovšem s vyostřující se horkou fází kampaně zůstává hlavní otázkou, zda ANO zůstane nad 30 procenty," uvedli analytici STEM.
Koalice Spolu, složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09, ztratila za uplynulý týden 0,6 bodu. Podpora SPD, na jejíž kandidátkách jsou i zástupci Svobodných, Trikolory a PRO, zůstala prakticky stejná. Další uskupení si o něco polepšila, byť v rámci statistické chyby - STAN o 0,4 procentního bodu a Piráti kandidující se Zelenými o 0,3 bodu. Nejvíc posílilo Stačilo!, za které kandidují i komunisté a sociální demokraté, a to o 0,9 procentního bodu.
Silnější jsou necelý měsíc před volbami podle STEM i Motoristé, kteří by nyní získali 5,5 procenta hlasů, což je oproti předchozímu průzkumu nárůst o téměř půl procentního bodu. "Motoristé se pohybovali i pod hranicí vstupu do Sněmovny, ovšem podle nejnovějších dat tomuto okraji ujíždí. Oslabila ovšem Přísaha, jež by podle modelu klesla na 2,9 procenta hlasů," konstatovali autoři modelu.
V přepočtu na mandáty by ANO nyní mělo 68 poslanců, koalice Spolu 43. Dalších 27 křesel by ve Sněmovně obsadili zástupci SPD a 21 mandátů by připadlo Starostům. Piráti by měli 19 poslanců, Stačilo! 14 a Motoristé osm křesel. Celkem by strany současné vládní koalice obsadily spolu s Piráty, kteří loni odešli do opozice, 83 míst ve dvousetčlenné dolní komoře.
Analytici STEM dělali výzkum ve třech vlnách od 14. srpna do 2. září. Zúčastnilo se ho přes 1500 respondentů starších 18 let. Do aktuálního modelu se nestačily promítnout některé události končícího týdne, například představení návrhu státního rozpočtu na příští rok, napadení předsedy ANO Andreje Babiše či zveřejnění volebního programu ANO.