Volební program ANO bude oficiálně zveřejněn až v průběhu září těsně před volbami do Poslanecké sněmovny 2025. Velmi pozdní zveřejnění programu zdůvodňuje předseda hnutí Andrej Babiš tím, že by konkurenční strany mohly obsah okopírovat a využít ho k mobilizaci svých voličů. Základní programové priority ale zástupci hnutí ANO již v mnoha případech poodhalili. Co svým voličům slibují?

Ekonomika: Udržení české koruny a konec škrtů

Hnutí ANO prosazuje udržitelné finance založené na prosperitě občanů a efektivním výběru stávajících daní. Bývalá ministryně financí a místopředsedkyně hnutí Alena Schillerovákritizuje škrty a restriktivní opatření současné vlády. Cesta k vyrovnaným rozpočtům podle ní nevede přes zadušení hospodářství. Postupná konsolidace veřejných financí je pro ANO důležitá, měla by však proběhnout především v období hospodářského růstu. Hlavní opoziční strana chce navázat na pozvolný plán rozpočtové konsolidace představený vládou v roce 2021, který počítá se snižováním strukturálního deficitu o 0,5 % ročně.

V měnové politice ANO prosazuje plnou národní autonomii a zachování české koruny. Přijetí eura by podle hnutí znamenalo konec vlastní monetární politiky, což by přineslo komplikace hlavně v dobách recese. ANO se domnívá, že bychom si společnou evropskou měnou nezodpovědně importovali problémy jihu Evropy do ČR. Stabilního růstu HDP a dynamicky rostoucích příjmů veřejných rozpočtů chce ANO dosáhnout:

realizací proticyklické hospodářské politiky,

prorůstovými investicemi za plného využití Národního plánu obnovy,

nízkými daněmi,

zvyšováním životní úrovně.

Daně: Znovuzavedení EET a nižší daně z příjmů právnických osob

Řadu změn plánuje ANO provést v daňovém systému. Jedním z klíčových prvků je znovuzavedení Elektronické evidence tržeb (EET), kterou hnutí považuje za zásadní nástroj pro zajištění efektivního výběru daní. Podle informací, které ke znovuzavedení EET dosud poskytla Alena Schillerová, by případný návrat evidence neměl znamenat náklady pro podnikatele. Hnutí chce umožnit využití původně pořízených pokladen a nově také speciální mobilní aplikace. Součástí celého systému by měly být i různé motivační prvky, například slevy na dani pro subjekty používající EET.

Další zvažované opatření se týká daně z příjmu právnických osob. Její sazba byla v rámci konsolidačního balíčku Fialovy vlády zvýšena z 19 na 21 %. ANO avizuje, že by se daň mohla opět vrátit na původní úroveň – kvůli zatraktivnění nabídky pro podnikatelské prostředí.

I ostatní daňové změny by se případně týkaly spíše snížení sazeb. ANO slibuje, že by v případě vládnutí daně nezvyšovalo. Místo toho by se chtělo zaměřit na boj proti daňovým únikům. Případné navýšení nevylučuje hnutí u některých spotřebních daní, například na tabákové výrobky a tvrdý alkohol.

Byznys: Orientace na přidanou hodnotu

Hnutí ANO chce podle svých veřejných dokumentů navázat na Babišovu vládu z let 2017–2021 a zaměřit se na vytvoření hospodářství založeném na přidané hodnotě. Restart ekonomiky má být primárně v rukou soukromého sektoru. Stát má zaměstnavatelům, jejich zaměstnancům a živnostníkům vytvořit prostředí, ve kterém generují zisky, z nichž budou platit daně. Z daní bude stát následně investovat, celé prostředí se promítne i v důchodech a větší spotřebitelské poptávce. Inspirací je například hospodářský růst z USA 80. let známý jako „reaganomika“.

Z konkrétních kroků zmiňují dokumenty hnutí ANO mimo jiné:

aktualizaci Podnikatelského balíčku pro malé firmy a jeho rozšíření o opatření pro řemesla,

prosazení tzv. startup víz, vytvoření seed fondu pro financování startup firem,

zajištění změny motivačních zaměstnaneckých akcií (podpora ESOP – daňová povinnost vzniká až v okamžiku prodeje akcie),

dokončení propojení CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism,

posílení nepřímých finančních nástrojů podpory na bázi návratných finančních prostředků nebo záruk,

omezení přímé podpory státu pouze do oblastí s přidanou hodnotou, do výzkumných projektů nebo spolupráce s vědeckými institucemi,

další rozvoj digitalizace a Portálu veřejné správy (pro podnikatele, firmy i běžné občany).

Bydlení: Zvýšení výstavby a zvýhodněné hypotéky

Za hlavní příčinu krize bydlení považuje ANO nedostatečnou výstavbu. Základ řešení by proto měl spočívat ve zvýšení výstavby dostupných bytů. Ostatní kroky by podle hnutí řešily jen symptomy a vedly maximálně ke krátkodobému zlepšení problému. Ambicí ANO je zvýšit dostupnost bydlení pro všechny občany. K prioritním skupinám by ale měli patřit senioři, mladé rodiny, samoživitelé či vykonavatelé veřejně prospěšných profesí.

Hnutí se dále zaměří na zrychlení povolovacího procesu na byty, které by podle Andreje Babiše mělo přinést snížení cen až o deset procent. Vysoké ceny bytů by ANO řešilo také větší podporou družstevního bydlení nebo výstavbou státních bytů s možností následného odkupu nájemníky. Důležitou roli hraje podle hnutí také podpora poptávky, například prostřednictvím zvýhodněných hypoték pro mladé rodiny nebo vícegeneračních hypoték.

Důchody: Návrat k zastropování odchodu do penze v 65 letech

Zásadních změn by se po případném nástupu hnutí ANO do vlády měl dočkat penzijní systém. Politici ANO patří k nejhlasitějším kritikům důchodové reformy prosazené současnou vládou Petra Fialy. Nesouhlas projevují zejména s prodloužením věku odchodu do důchodu, změnou mechanismu pro mimořádné valorizace důchodů a znevýhodněním předčasných odchodů z výdělečné fáze života. V těchto otázkách ANO slibuje návrat do původního stavu. U odchodu do důchodu by tedy opět platilo zastropování na 65 letech. Jako hlavní důvod hnutí uvádí, že se na rozdíl od doby dožití neprodlužuje délka zdravého života.

S některými kroky Fialovy vlády v otázce důchodů hnutí ANO souhlasí. Zachovalo by například výchovné pro důchodkyně, které pečovaly o potomky, nebo společný vyměřovací základ manželů. K posílení systému by mělo přispět vytvoření pilíře strategických investic. V praxi by šlo o státní fond, do kterého by si občané přispívali na důchod. Z fondu by se mohly kromě důchodů hradit také strategické investice státu, například do jádra nebo dopravní infrastruktury. Podle hnutí ANO by stát tímto způsobem mohl zhodnocovat peníze budoucím seniorům a do určité míry omezit své vlastní půjčky na veřejném trhu.

Investice: Národní strategie umělé inteligence a vodík

Na rozdíl od Pirátů nebo STAN neprosazuje hnutí ANO aktivní zásahy (např. ve formě daní) proti spekulování s byty. Hlavní opoziční strana se chce zaměřit spíše na zlepšení dostupnosti bydlení, které by mělo vést k přirozenému omezení podobných investic. Prohlášení stínové vlády hnutí ANO však hovoří o konci spekulací s byty na digitálních platformách. České obce by podle něj měly mít právo mluvit do způsobu pronájmu bytů přes Airbnb a další podobné platformy. Osobní investice by dále ovlivnilo již zmiňované vytvoření pilíře strategických investic.

Stát by měl podle ANO aktualizovat investiční pobídky tak, aby směřovaly primárně do oblastí s vysokou přidanou hodnotou. K dalším plánovaným krokům na úrovni státních investic patří aktualizace a naplňování Národní strategie umělé inteligence ČR, Vodíkové strategie a Národního akčního plánu čisté mobility.

Energetika: Levnější energie a více českých firem v Dukovanech

Kritika politiků ANO v posledních letech často směřovala k energetické politice vlády, zejména na vysoké ceny energií. Jejich snížení by hnutí docílilo mimo jiné znárodněním ČEZu. Předseda hnutí Andrej Babiš v posledních týdnech také uvedl, že by Česká republika měla odejít z komoditní burzy v Lipsku. Elektřina vyráběná v Česku by podle něj měla zůstat českým občanům. Za hranice země by se vyvážely až následné přebytky.

Energetická koncepce ČR by podle prvního místopředsedy hnutí ANO a bývalého ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka měla být založena na:

splnění realistických klimatických cílů,

posilování soběstačnosti,

cenové dostupnosti energií,

diverzifikaci zdrojů.

Základ energetického mixu by měly tvořit moderní technologie na bázi obnovitelných zdrojů, jádra a v přechodné době ještě stabilní uhelné a plynové zdroje. V tendru na Dukovany by hnutí ANO pokračovalo, ale pokusilo by se výrazně navýšit účast českých firem, ideálně až na 60 %. Kromě toho hnutí slibuje připravení podmínek pro investice do malých modulárních reaktorů.

Zahraniční politika: Reforma EU a posilování NATO

Hnutí ANO se hlásí k Evropské unii. Členství ČR v evropském společenství považuje za klíčové. Nicméně EU by se podle hnutí měla zásadně reformovat – hlavní roli by měly opět hrát suverénní národní státy, nikoliv nevolení úředníci. Hlavním cílem ČR v EU by mělo být hájení českých zájmů a zachování naší suverenity.

Strana prosazuje zachování práva veta na evropské úrovni. Nechce udělit vyšší pravomoce Bruselu a Evropskému parlamentu. Z hlavních evropských témat se hnutí vymezuje zejména proti migračnímu paktu a Green Dealu. Ilegální migraci by ANO řešilo mimo území EU dohodou s třetími zeměmi. U omezování emisí hnutí usiluje o přepracování dohody, aby nedocházelo k poškozování naší ekonomiky. I přes kritiku evropských institucí není podle ANO na místě referendum o vystoupení ČR.

ANO podporuje udržování spolupráce v rámci V4, a to v tématech, na kterých máme s dalšími státy shodu. Obecně bychom se měli znovu se zaměřit na ekonomickou diplomacii a věnovat jí větší prostor. NATO je podle hnutí zásadním pilířem naší obranyschopnosti a bezpečnosti. Spolupráce v alianci by se měla posilovat. Spíše než kooperaci v koalici ochotných ale ANO preferuje zaběhlé struktury NATO.

V otázce podpory Ukrajiny je hlavní opoziční strana zdrženlivější než současná vláda. ANO považuje Rusko za agresora, který celý konflikt rozpoutal, nicméně v současné době považuje za prioritu ukončení konfliktu prostřednictvím diplomacie a kompromisů. Předseda hnutí Andrej Babiš v průběhu roku uvedl, že je nutné řídit se chladnou hlavou a strategickým uvažováním – ne iluzemi o ruské porážce. Přestože se ANO v minulosti vyjadřovalo o české muniční iniciativě pro Ukrajinu negativně a avizovalo její zrušení, v současnosti představitelé hnutí hovoří spíše o jejím přesunu na úroveň Severoatlantické aliance.

Obrana: Opatrný přístup k navýšení výdajů

ANO dlouhodobě vystupuje proti navyšování výdajů na obranu státu. Současná 2 % HDP, tedy původní závazek v rámci NATO, vnímá jako dostatečný. Výdaje na obranu podle předsedy strany Andreje Babiše rostou zároveň s HDP. První místopředseda strany Karel Havlíček zase poukazuje na to, že v současné době ČR nenaplňuje ani zmiňovaná 2 %. V reakci na zvyšující se závazky v NATO hnutí připouští možné navýšení nad 2 %, ale dodává, že se zvyšování obranyschopnosti nesmí překlopit v závody o procenta výdajů vůči HDP.

Hnutí ANO se obává, že by tlak na utrácení vedl k netransparentním, nesmyslným a předraženým nákupům. Veškeré výdaje na obranu chce mít transparentně vysoutěžené. V tomto aspektu ANO kritizuje současnou vládu. Kvůli údajné netransparentnosti zakázek ministerstva obrany dokonce hnutí podalo trestní oznámení. Za podezřelé považuje například nevysvětlené zakázky pro Vojenské zpravodajství nebo nejasnosti kolem nákupu polních kuchyní.

Volební preference ANO 2025

ANO je hlavním favoritem voleb do Poslanecké sněmovny 2025. Aktuální volební průzkumy mu přisuzují zisk mezi 30–35 %. Silnou voličskou základnu má hnutí dlouhodobě. V posledních parlamentních volbách získalo 27,12 % hlasů. Těsně se tak umístilo na druhém místě za koalicí Spolu (27,79 %) a získalo 72 mandátů – paradoxně o jeden více než vítězná koalice. Tato zvláštnost vyplynula z poměrného volebního systému a rozdělování mandátů na krajské úrovni.

Volební výsledky ANO 2021 – 2025

Volby Zisk Volby do Poslanecké sněmovny 2021 27,12 % hlasů; 72 poslanců Komunální volby 2022 16,60 %; 1 564 zastupitelů Senátní volby 2022 2 senátorská křesla ANO + 1 senátorské křeslo v koalici Volby do Evropského parlamentu 2024 26,14 %; 7 europoslanců Krajské volby 2024 35,38 %; 292 mandátů Senátní volby 2024 8 senátorských křesel ANO + 1 senátorské křeslo v koalici

Koalice a spojenectví: S kým chce ANO spolupracovat?

Hnutí ANO cílí po volbách 2025 na jednobarevnou vládu nebo alespoň kabinet, ve kterém bude mít dominantní postavení. Věří, že se dostane do pozice, kdy se koaliční partneři budou muset přizpůsobit jejich programu. Spolupráci s ANO vylučuje koalice Spolu i STAN. Napjaté vztahy má Babišovo hnutí také s Piráty. Nabízí se tedy spojenectví s SPD, Stačilo! nebo Motoristy. Poslední dva jmenované subjekty se však podle volebních průzkumů pohybují na hranici zvolení do Poslanecké sněmovny. Vládnutí s SPD zase může komplikovat odlišný pohled na referendum o vystoupení z EU, které ANO odmítá.