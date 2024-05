Filip Zelenka z e15 získal Novinářskou cenu v premiérové kategorii Ekonomická žurnalistika

Analýza srovnávající hospodářské vyhlídky Česka, Polska a jejich obyvatel od redaktora e15 Filipa Zelenky se stala nejlepším novinářským počinem v oblasti ekonomické žurnalistiky za rok 2023. Text Česko vs. Polsko: v porodnosti i inovacích jsme lepší, Poláci se zase nebojí velkých cílů se pouští do netypického srovnání, které ale může dávat více smyslu než obvyklé poměřování Česka se Slovenskem či s Německem.

„Úděl ekonomické žurnalistiky není jednoduchý. Mnohdy složitá data, komplexní otázky a podstatné informace pro většinu populace musí předávat a zodpovídat atraktivní formou tak, aby si čtenář dokázal zapamatovat podstatná zjištění a zároveň v něm novinář podnítil zájem o to se tématu dále věnovat. Vítězný článek v sobě veškeré tyto atributy vhodně spojil,“ uvedl člen poroty, manažer analýz ve společnosti Newton Media David Kursa.

Přečtěte si oceněnou analýzu Filipa Zelenky >>>

Autor analýzy Filip Zelenka popisuje, že ačkoliv se srovnání Česka a Polska mnohdy stočí na srovnávání tempa výstavby dálnic, nelze to brát jako jediné kritérium. „Chtěl jsem se proto podívat na to téma trochu s větší perspektivy a nadhledu. Polsko mě dlouhodobě zajímá, jejich mentalita je od Česka výrazně odlišná, mají smysl pro velké projekty, vize a cíle. A to je podle mého názoru posouvá dál. Proto podle mě platí, že bychom měli Polsko více sledovat a třeba se od nich i něco naučit,“ říká Filip Zelenka, který v redakci e15 působí tři roky a vedle témat spojených se střední Evropou se zabývá také startupy a technologiemi.

„Přestože je hospodářský pokrok Polska a zejména rychlá výstavba tamních dálnic častým tématem komentářů v médiích i mimo ně, Filipovi se podařilo na základě velkého množství dat porovnat obě země mnohem systematičtěji. Došel k zajímavým závěrům o současném stavu polské ekonomiky a společnosti a také k tomu, že Česko z tohoto srovnání překvapivě nevychází vůbec špatně,” hodnotí vítězný text zástupce šéfredaktora e15 Jan Novotný.

Novinářská cena za ekonomickou žurnalistiku byla udílena vůbec poprvé. „Ekonomická žurnalistika je velký a dosud takřka opomíjený segment žurnalistiky. Ačkoliv má v každém deníku speciální, minimálně dvoustránkovou, rubriku, ačkoliv má své specializované deníky a ačkoliv ekonomická rubrika má své rozhovory, reportáže, investigace a analýzy, přesto byly ekonomické články zařazovány do těchto nominací velmi zřídka,“ řekl moderátor večera Jiří Havelka.

Novinářskou cenu pořádá Nadace OSF od roku 2010 a oceňuje v ní kvalitní novinářské počiny, které neotřelým způsobem zachycují problematiku dnešní společnosti. Ceny se udělují ve 13 kategoriích, do devíti z nich může nominovat veřejnost.