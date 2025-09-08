Mořské zátoky, víno i hvězdy Michelinu. Takové zážitky považují Češi za luxus
Zažít něco neobvyklého, ochutnat něco netradičního nebo se podívat tam, kam se jen tak někdo nepodívá. Takové zážitky jsou pro stále více Čechů symbolem luxusu. A nemusejí se za nimi vydávat až na konec světa. Vstříc jim vycházejí třeba i v Chorvatsku.
Pronajměte si vlastní jachtu s kapitánem a šéfkuchařem, leťte helikoptérou na večeři do michelinské restaurace, vydejte se na speciální zážitkový výlet spojený s hledáním lanýžů v lesích nebo povečeřte na neobydleném ostrůvku pod hvězdami. „To vše už dnes představuje i Chorvatsko pro ty, kteří chtějí luxusní, zážitkovou a stylovou dovolenou,“ říká Lenka Laus, manažerka cestovní kanceláře Travel Family, jak se pro Čechy tradiční turistická destinace proměňuje.
Lidí, kteří se do takové dovolené rozhodnou investovat nemalé částky, přibývá. Jak uvádí místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež, trh se letos rozdělil na dvě skupiny. Jedna část populace zohledňuje především cenu, protože si víc dovolit nemůže, druhá si chce naopak užít to nejlepší, co trh nabízí. „Mizí střední část, která dříve mířila do tříapůl- až čtyřhvězdičkových hotelů. Místo toho značně zesílil zájem o pětihvězdičkové hotely a business class lety,“ popisuje Papež.
Luxusní zájezdy ovšem mívají i luxusní cenovku: Sto tisíc korun bývá jen začátek. Další útrata na místě spojená s lukrativními zážitky konečnou sumu většinou násobí. „Pro řadu lidí je dnes například charter jachty stejně samozřejmý jako kdysi výlet lodí na Kornati. A pronájem luxusního katamaránu na týden stojí řádově statisíce korun,“ dodává manažerka cestovní kanceláře Travel Family. Dopřávat si lepší dovolenou podle ní jednoznačně souvisí s celkovou změnou životního stylu: „Lidé se nechtějí na dovolené omezovat. A často si ji už neplánují na rok dopředu, ale rozhodnou se spontánně a chtějí především kvalitu, servis, soukromí a zážitek.“
Znát je to podle ní i na dotazech, které lidé při hledání dovolené kladou. „Ptají se, jestli má hotel vlastního kuchaře, zda je možné domluvit transfer limuzínou z letiště nebo si zarezervovat jachtu,“ vyjmenovává. A dodává, že Češi se tak svou náročností stávají významnými spolutvůrci toho, jak chorvatský turismus dnes vypadá. Tamější rezorty vycházejí podobným nárokům vstříc a počet hostů, kteří vyhledávají luxusní spojení soukromí, špičkových služeb a autentického zážitku, roste. Zájem o pobyty s vysokým standardem se podle Lenky Laus z Travel Family meziročně zvýšil zhruba o pětinu.
Jachta pro novopečené kapitány
A o co je zájem? Tak například o zmíněný jachting. Chorvatské pobřeží a jeho více než dvanáct set ostrovů tvoří jeden z nejkrásnějších jachtařských terénů Evropy, s čímž souznějí recenze řady cestovatelů. Mnozí klienti si během pobytu také pořizují kapitánské zkoušky, a z jachtingu se tak pro ně stává nejen zážitek, ale i koníček. Mimochodem, ročně se u chorvatských úřadů zaregistruje čtyřicet tisíc českých řidičů- kapitánů rekreačních plavidel. Po Němcích a Rakušanech jsou tak Češi třetí největší skupinou zahraničních rekreačních „mořeplavců“ v Chorvatsku, jejich podíl na celkovém počtu se pohybuje kolem patnácti procent.
Pro ty, co zkoušky nemají, se nabízí možnost pronájmu luxusní jachty se soukromou posádkou, kapitánem a s osobním šéfkuchařem, která vozí hosty do méně známých míst. Vyplouvá se například z Hvaru, kotví u tichého ostrova Šćedro, večeří v botanické zátoce Palmižana a před spaním proběhne přímo na palubě degustace vín pod vedením sommeliera. Pro opravdové fajnšmekry se ale nabízí třeba i možnost jachty s onboard spa nebo luxusní zájezdy „wine & truffle“, spojené s hledáním lanýžů za asistence profesionálních hledačů a psů.
U českých klientů také podle manažerky Travel Family rostou chutě na michelinské restaurace. V Chorvatsku jich aktuálně působí třináct včetně dvouhvězdičkové Agli Amici a dalších oceněných podniků v Rovinji, Splitu, Dubrovníku nebo Korčule. A kdo upřednostňuje ticho a zvýšené soukromí, může si vybrat z ostrovů. Například Galešnjak, romantický ostrov ve tvaru srdce, anebo Brijuni, ostrovní komplex se safari parkem a možností pobytu v prezidentských vilách.
Za golfem do Turecka
Luxusní dovolená se stále častěji pojí také s wellness programy a takzvanými yoga retreaty. „Některé hotely se zaměřují na hosty, kteří hledají kombinaci klidu, přírody a obnovy těla. Nabízejí privátní lekce jógy, ajurvédské procedury, detoxikační programy a masáže přímo na pláži,“ říká Laus. To se netýká jen Chorvatska, je to trend, jemuž se snaží vyjít vstříc i rezorty v dalších zemích. Jak uvádí analýza společnosti pro průzkum trhu Market Research Future (MRFR), suma cestování za wellness loni dosáhla 20 miliard dolarů a dále roste. Apetit trhu pohání zvýšené povědomí spotřebitelů o zdraví po pandemii.
Nejen mezi Čechy proto sílí zájem třeba i o Turecko, kde podle ředitelky Travel Family Martiny Bláhové mají mnohé špičkové hotely západoevropský, například německý či britský management, a zaměřují se na nejnáročnější klientelu. Konkrétně třeba oblast Belek je proslulá také svými profesionálními golfovými hřišti – i tento segment láká movité cestovatele. A to i ty české, jak potvrzuje jednatelka společnosti Luxury Travel Martina Schneider. Individuální pobyty orientované na golf zařizuje pro tuzemské klienty ve všech možných koutech světa se všemi službami na míru každému z nich.
Ze vzdálenějších destinací podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří, který je zároveň majitel cestovní kanceláře Marco Polo, v posledních dvou letech silně vzrostl zájem zejména o Japonsko. Patří také mezi dražší země, ale záleží vždy na délce pobytu, a hlavně na službách v místě. Klienti si podle Papeže v takových destinacích mnohdy dopřávají. „Často se stane, že musíme na místě měnit program, protože si prostě sedli na oběd do výborné restaurace a líbí se jim tam tolik, že se po jedné lahvi vína otevře druhá a pak se musí modifikovat odpolední program. To je sice náročnější pro průvodce, ale zároveň je to přidaná hodnota a autentický zážitek,“ popisuje Papež.
Turistická čísla rostou
Mezi českými cestovateli je dále zájem i o Peru a Kostariku nebo Keňu a Tanzanii. Anebo také o Kambodžu, Thajsko nebo Vietnam. Rostoucí zájem o tyto regiony potvrzují koneckonců i statistiky. Asijsko-pacifický region, jehož loňská turistická hodnota podle Market Research Future činila 25 miliard dolarů, má do konce roku 2035 vygenerovat dvojnásobek – 50 miliard dolarů. Jižní Amerika, jež loni dosáhla sedmi miliard dolarů, pracuje na dalším růstu investicemi do cestovatelského sektoru a do pohostinství. A Blízký východ a Afrika se 6,69 miliardy dolarů vykazují podobné trendy.
A jen pro statistickou úplnost: Loni se stala dominantním hráčem s hodnotou turistického trhu ve výši 55 miliard dolarů Severní Amerika. U ní se předpokládá, že do roku 2035 vzroste na 103 miliard dolarů, čímž získá majoritní podíl na trhu. Evropa, loni těsně v závěsu s hodnotou 44 miliard dolarů, má do deseti let dosáhnout 81 miliard.
Odkud čerpají statistiky takový optimismus? Opět ze statistik. Růst trhu s luxusním cestováním je totiž úzce spjat se sílící disponibilitou spotřebitelů po celém světě. Podle Světové banky se hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele za poslední desetiletí zvýšil o více než 30 procent, což vedlo k tomu, že více lidí mělo k dispozici dodatečné finanční prostředky na výdaje na volný čas. A World Wealth Report společnosti Capgemini, která se zabývá globálními trendy v oblasti bohatství, očekává, že počet zámožných lidí do konce roku 2025 celosvětově přesáhne 40 milionů.