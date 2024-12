Zažil jsem všechno, už nemusím nic dohánět, ohlíží se vytížený herec Jiří Langmajer

„Co jsem to zase udělal!“ běduje Jiří Langmajer při našem setkání u vstupu do Divadla Ungelt. Zatímco by se někteří nad takovým typem pozdravu mohli pozastavit, nám je jasné, že zkrátka jen zápasí s časem. Vytížený herec přistoupil na rozhovor před náročným dvouhodinovým představením. Zjevný stres ale dokázal rychle přetavit v humor a povídat si s námi překvapivě otevřeně.

Jiří Langmajer je jedním z nejvýraznějších českých divadelních, ale i filmových a televizních herců. Sám o sobě říká, že se českým filmem doslova „prosouložil“. „Tím se nijak neshazuji, jen se neberu tak vážně,“ podotýká. Řadu let hrál víceméně stejné role – obsazení do role Dona Juana ho už nepřekvapí. V poslední době ale získává nabídky od mladých nadějných a dravých filmařů, kteří ho „oblékají“ do postav pro něj neobvyklých. „Začínám hrát role, na které u mě nikdo není zvyklý, a to si náramně užívám.“

Přestože z mnoha jeho rolí může vyplývat, že je rád středem pozornosti, přiznává, že by byl občas nejraději neviditelný. „Mám čím dál větší problém chodit mezi lidi, a ještě větší problém mám s tím, že se na mě někdo dívá.“ tvrdí.

Být v kondici

Při rozhovoru s hercem, jehož role byly vždy výrazné jeho sex-appealem, nešlo toto téma přeskočit. Sám si jako člověk obdařený takovým rysem nepřipadá, ale upozorňuje, že obzvláště ve svém věku a v rámci své práce potřebuje mít vnitřní jistotu, že aspoň částečně nějaký sex-appeal má. „Často hraju s krásnými mladými herečkami, vedle kterých mě neustále někdo svléká, a to nemám tělo Ondry Vetchého. Je potom těžké myslet si, že budu vedle krásných mladých dam působit jako sexbomba,“ líčí Langmajer.

Rozhodně není žádným překvapením, že především divadelní herci se musejí udržovat v dobré fyzické kondici. Jiřího Langmajera můžeme označit mimo jiné také jako influencera, který má na svém instagramovém účtu přes 270 tisíc sledujících. Na svém profilu velmi často ukazuje, co pro své fyzické zdraví dělá a jak se po padesátce udržuje v kondici. „Možná mojí nejoblíbenější fyzickou aktivitou je v poslední době skialpinismus,“ říká Langmajer s tím, že se svým kamarádem z Pece pod Sněžkou pořádají celodenní výlety pod názvem Na skialpy s Langošem, kterých se účastní desítky lidí a mnozí na takovou akci přijíždějí i ze Slovenska. Možná nejčastěji však mohou lidé Langmajera potkat na pěší trase kolem středočeských Pyšel, kde chodí buď sám, nebo v lepším případě se svojí ženou Adélou a fenkou Maybe. „Na našich společných procházkách mám rád, že nemusím nic říkat, zato moje žena neustále něco povídá, ale nevyžaduje po mně odpovědi a to mě velmi uklidňuje,“ směje se Langmajer.

Do fyzických aktivit se prý nemusí nutit. Vždy si vytyčí nějaký cíl, jako například teď, kdy se chystá lézt po nepálských horách. Kromě toho jej čeká spousta rolí, ve kterých musí vypadat dobře, a proto ví, že je pro něj nějaká fyzická aktivita v životě nezbytná. Nemá ale zapotřebí být první a nerad ve sportech soutěží. „Nesnáším primitivní český machismus. Když jsem jezdíval cyklistické závody, chlapi na sebe řvali a byli schopni se doslova zabít jen proto, aby byli první,“ rozčiluje se Langmajer a dodává, že té bezhlavé cholerické rivality mezi muži ho v životě zbavila jedna zásadní věc.