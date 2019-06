Jsme připraveni nakupovat, říká šéf České spořitelny Tomáš Salomon | E15.cz

Tuzemské banky vydělají z každé investované koruny až trojnásobek toho, co některé jejich evropské protějšky. Prý je to nejen přirozené, ale i žádoucí. „Ziskovost českých bank se pohybuje okolo 12 procent a z pohledu zajištění dlouhodobé stability finančního sektoru je přirozená,“ říká předseda představenstva České spořitelny Tomáš Salomon. Střádaly ale přesto spořitelna odměnit nehodlá. Zajímá se spíše o obchodní příležitosti.

Nedávno jsem viděl statistiky nejlépe placených bankéřů Česka s příjmem nad milion eur ročně. Jeden z nich byl z České spořitelny, tak jsem si říkal, kdo jiný to může být než šéf...

Součástí firemní kultury v Čechách je nekomentovat mzdy zaměstnanců. Stanovení výše příjmu členů představenstva je plně v rukou členů dozorčí rady a akcionářů, ale v kontextu majetku, který ti lidé ve středních a velkých bankách spravují, nejsou české mzdy bankéřů nikterak výjimečné. Navíc o všem ví regulátor a velmi se dbá na to, aby se ohodnocení vyplácelo s ohledem na dlouhodobou motivaci k výkonu. Historicky finanční krize ukázala, že některé managementy v honbě za krátkodobým výsledkem byly schopny založit problémy, které byly dlouholeté.

Změnili jste třeba ve spořitelně od krize systém odměňování?

Systém zásadně ne, ale už není možné bez dohledu a kontextu vyplácet vysoké odměny za dosažení krátkodobého jednorázového hospodářského výsledku, to se po krizi změnilo.



Jak velké jsou bonusy pro klíčové pracovníky?

Je to od patnácti po sto procent. Na obchodních pozicích je to značně závislé na výkonu a na spokojenosti zákazníka.

Spořitelna je v médiích hodně vidět, kolik ročně utratíte za kampaně?

Jsou to stovky milionů korun, marketingové výdaje si sledujeme v kontextu aktiv a tržeb, tam se nevymykáme standardu, spíš bych si přál, aby to bylo ještě více. Stejně tak si sledujeme náklady ve srovnání s konkurencí. Ta ovšem někdy utrácí peníze za reklamu na hraně etiky.

Neříkejte, uvedl byste příklad?

Třeba když jeden z našich konkurentů začne říkat, že on je ten jediný, kdo to s lidmi myslí dobře, tak to finančnímu sektoru neprospívá.