Indie vystupuje z čínského stínu. Tamní akciový trh dokáže konkurovat i americkému S&P 500 | e15.cz

Když přijde řeč na investice na akciových trzích v rozvíjejících se ekonomikách, nejspíš většině lidí jako první vyvstane na mysli Čína. Není se čemu divit. Poslední desítky let jde o dynamicky rostoucí zemi a snad každý investor zná tamní technologické firmy, jako jsou Alibaba, Baidu a Tencent, nebo do světa expandující automobilky BYD a Nio. Stranou pozornosti stojí stoupající asijská velmoc – Indie. Přitom tamní burzovní indexy v posledních letech a dokonce i dekádách své čínské protějšky porážely. Indie navíc má co investorům nabídnout i do dalších let.