Investorům se nabízí zajímavá sázka na koronavirový happy end | E15.cz

Co je to opravdové epidemiologické peklo? Je to snad školní třída plná adolescentů nacvičujících si rodičovské role? Je to snad hospoda plná strýců svolných se kapénkově pomilovat kvůli sobotnímu zápasu třetí ligy? Ne. Epidemiologické peklo má svůj přesný název. A burziánům se nabízí relativně zajímavá šance si vsadit, že se nakonec znovu otevře zájemcům.