Jaroslav Bukovský: Kryptoměny? Pobavily, ale peníze se dneska už vydělávají jinde | E15.cz

Kryptoměny. No. Ještě před měsícem by ona dvě úvodní slova aspirovala na nejčtenější článek měsíce. Na pokraji prázdnin už je to jinak. Pohled na graf hodnoty všech mincí světa za poslední měsíc připomíná pacienta v dlouhodobém komatu. Ne, tady se nic neděje, chce se říct. Ale kam se hosté té velké růstové párty přesunuli, chce se také doplnit. No přece na staré dobré investiční adresy. Akcie. Že jde o anachronismus?