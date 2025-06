New York: Když je na Wall Street voda po kotníky

Mezi největší rizika New Yorku patří stoupající hladina moře, bouřkové přívalové a častější extrémní srážky. | Zdroj: Profimedia.cz

New York je jedním z nejvýznamnějších finančních a kulturních center světa. Město s více než osmi miliony obyvatel je domovem pro největší burzu na světě (NYSE) a slouží jako sídlo mnoha nadnárodních korporací, mediálních společností i startupů. Ekonomika města je široce diverzifikovaná – zahrnuje finance, technologie, zdravotnictví, vzdělávání i cestovní ruch. Metropole má obrovský vliv na globální obchod, módu, média a na kulturu.

Přesto město čelí rostoucím hrozbám spojeným s klimatickou změnou. Mezi největší rizika patří stoupající hladina moře, bouřkové přívalové a častější extrémní srážky. Město leží na pobřeží a velké části jeho území jsou nízko položené, což jej činí náchylným k záplavám. Očekává se, že do poloviny tohoto století by jimi mohlo být pravidelně ohroženo více než 800 tisíc obyvatel.

New York však na tato rizika aktivně reaguje. Vedení města investuje miliardy dolarů do infrastruktury pro zmírnění dopadů klimatu, například do budování protipovodňových bariér, zelených střech a zlepšení kanalizační sítě.