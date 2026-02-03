Česko získá 614 milionů eur z fondu obnovy na rozvoj infrastruktury a bydlení
- Evropská komise schválila Česku platbu 614 milionů eur.
- Mají jít na projekty v oblasti dostupného bydlení, udržitelné mobility a železniční infrastruktury.
- Česko splnilo 29 milníků, včetně legislativy o dostupném bydlení a nákupu bezemisních vozidel.
Evropská komise schválila pátou žádost Česka o platbu ve výši 614 milionů eur (zhruba 15 miliard Kč) v rámci mimořádného fondu obnovy určeného na zmírnění následků hospodářské krize. EK o tom informovala v prohlášení. Pátá platba z takzvaného Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility) je zaměřena na projekty týkající se cenově dostupného bydlení, udržitelné mobility či železniční infrastruktury. Česko by peníze mělo dostat v březnu.
„Komise zjistila, že Česko uspokojivě splnilo 29 milníků a cílů,“ uvedla unijní exekutiva. Za stěžejní opatření v této žádosti o platbu EK označila legislativu v oblasti dostupného bydlení, nákup vozidel s nulovými emisemi a energeticky úsporné renovace domů.
České ministerstvo průmyslu a obchodu již dříve informovalo, že pátá žádost o proplacení peněz se týká například projektů, které zajistily nákup bezemisních vozidel a vznik nových dobíjecích míst, přispěly k digitální transformaci podniků nebo posloužily k tvorbě základních registrů modernizujících a zefektivňujících komunikační a informační systémy. Česko také upravilo pravidla pro instalaci fotovoltaických panelů, pokročilo v rozvoji 5G sítí nebo vytvořilo nové studijní programy na vysokých školách v reakci na změny trhu práce.
Česká republika bude v rámci Nástroje pro oživení a odolnost EU žádat ještě o dvě další platby, podle ministerstva každá z nich bude mít hodnotu více než jedné miliardy eur (přes 24,3 miliardy Kč). Zástupci ministerstva dnes novinářům řekli, že předepsané milníky pro další platby je nutné splnit nejpozději do konce letošního srpna. Evropská komise bude následně jejich plnění posuzovat a do konce roku by pak měla rozhodnout o poskytnutí plateb.
Nástroj pro oživení a odolnost EU zřídila v rámci mimořádné podpory v reakci na globální pandemie, takzvaného Evropského plánu na podporu oživení NextGeneration EU (NextGenEU). Česko z prostředků financuje plnění Národního plánu obnovy ČR.