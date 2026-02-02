Babiš píše evropským špičkám: Odložme emisní povolenky pro domácnosti až na konec dekády
- Česko chce na summitu Evropské rady prosadit odklad ETS 2 pro domácnosti.
- Navrhuje posun nejdřív na rok 2030.
- ETS 2 se týká emisí z dopravy a vytápění budov.
Jednou z klíčových priorit Česka na blížícím se summitu Evropské rady 12. února bude odklad takzvaných emisních povolenek pro domácnosti ETS 2. Premiér Andrej Babiš o svém záměru informoval v dopise, který poslal předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové, předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi a premiérům i prezidentům členských zemí EU.
Ústředním tématem summitu bude budoucnost evropského průmyslu a další kroky ke snižování produkce emisí, proto se ho téma povolenek ETS 2 zásadně týká. „Evropský průmysl je ničen emisními povolenkami ETS 1 a samozřejmě ETS 2 mají poškodit občany a tomu chceme zabránit,“ říká Babiš na videu z vlastní produkce na sociální síti X. „Chceme omezit nekontrolovaný růst cen povolenek a zamezit i spekulacím s nimi na finančních trzích,“ dodává.
Babiš: Odložme emisní povolenky ETS 2
V dopise navrhuje odklad ETS 2 nejdříve na rok 2030, a to kvůli obavám z vysoké volatility, nadměného zvýšení cen, významných negativních sociálních dopadů, inflačních tlaků nebo oslabení konkurenceschopnosti evropských podniků. Následovat má „důkladná revize“, i přestože v minulosti volal po kompletním zrušení systému. V polovině prosince Babišova vláda odmítla systém ETS 2.
ETS 2 míří na ty emise, které vznikají v dopravě a při vytápění budov. Systém měl původně odstartovat v roce 2027, devatenácti evropským státům včetně Česka se však podařilo zajistit roční odklad. Povolenky nicméně nejsou jedinou českou prioritou, kterou Babiš před summitem veřejně avizuje.
V dopise také vyjmenovává témata, jakými jsou zrychlení povolovacích procesů, technologická neutralita (což může být například povolení automobilů se spalovacími motory – pozn. red.), příznivé podmínky pro jadernou energetiku a zemní plyn nebo surovinová soběstačnost EU. Na tvorbě dopisu se mělo z velké části podílet ministerstvo průmyslu, částečně i ministerstvo životního prostředí a Babišův tým.