Čím bohatší země, tím větší dluhy. Žebříček nejzadluženějších domácností OECD má nečekaného favorita
V žebříčku zadlužení domácností nenajdete žádné malé ekonomické hráče. Naopak jde o vyspělé a bohaté země se stabilním bankovním a finančním systémem. Dostupnost velkých a dlouhodobých úvěrů spolu s finančními možnostmi obyvatel vede k vyššímu zadlužování, typicky při financování vlastního bydlení prostřednictvím hypoték, které tvoří podstatnou část dluhů. Jak tedy žebříček sestavený na základě dat OECD vypadá?
10. Velká Británie
Velká Británie |
Ve všech následujících zemích přesahuje zadlužení domácností 100 procent ročních příjmů. V praxi to ale neznamená, že je potřeba dluhy v celkové výši hned splatit, protože jsou rozložené do mnoha následujících let. První zemí v žebříčku je Spojené království, kde dluh domácností přesahuje 137 procent čistého příjmu.
Hlavním zdrojem zadlužení jsou hypotéky, protože ceny bydlení zejména v Londýně a dalších velkých městech patří k nejvyšším v Evropě. Významnou složkou jsou také studentské půjčky, které zatěžují mladší generace vstupující na pracovní trh. Dále zadlužení domácností doplňují ještě spotřebitelské úvěry a kreditní karty, jejichž používání je v britské společnosti poměrně tradičně rozšířené.
9. Finsko
Finsko |
Necelých 150 procent ročních příjmů dluží domácnosti ve Finsku. Zadlužení tlačí nahoru vysoké ceny vlastnického bydlení, kvůli kterému si lidé berou dlouhodobé hypotéky. Spotřebitelské úvěry nebo třeba studentské půjčky pak tvoří menší část z celkového zadlužení.
Takto vysoká míra dluhů na jedné straně podporuje růst realitního trhu a umožňuje domácnostem investovat do bydlení, na straně druhé představuje riziko v době rostoucích úrokových sazeb, kdy se zvyšují měsíční splátky hypoték, a tím i finanční zátěž rodin.
8. Švédsko
Švédsko |
Další severskou zemí v tomto žebříčku je Švédsko. Zadlužení tamních domácností dosahuje 184 procent čistých ročních příjmů. I tady platí, že hlavní složkou dluhů jsou hypotéky. Důležitým faktorem je i švédský daňový systém, který dlouhodobě umožňuje odpočítávat úrokové náklady. Tato pobídka motivovala domácnosti k vyššímu zadlužení, protože úvěry byly vnímány jako výhodnější. Specifikem švédského trhu je také široké využívání spotřebitelských půjček a úvěrů na vybavení domácností nebo automobily.
Tato úroveň zadlužení přináší určité výhody i rizika. Dostupné financování podpořilo silný růst realitního trhu a umožnilo domácnostem investovat do moderního bydlení i vyšší životní úrovně. Rostoucí úrokové sazby a zpomalující růst příjmů ale mohou znamenat, že bude stále větší část rodinných rozpočtů pohlcena splátkami, což může omezit spotřebu i zpomalit výkon ekonomiky.
7. Kanada
Kanada |
V Kanadě přesahuje zadlužení domácností 185 procent čistého disponibilního příjmu. Kromě tradičně zmiňovaných hypoték zde hrají významnou roli i jiné formy úvěrů. Typickým znakem kanadských domácností je intenzivní využívání kreditních karet a spotřebitelských půjček, včetně leasingů na automobily, což zvyšuje celkový objem závazků.
Vysoká dostupnost úvěrů byla dlouhodobě podporována nízkými úrokovými sazbami, a proto se zadlužení stalo běžnou součástí finančního chování obyvatel. Zadlužené domácnosti jsou pak více vystaveny riziku, že při růstu úrokových sazeb nebo poklesu příjmů mohou mít problémy se splácením.
6. Jižní Korea
Jižní Korea |
První a zároveň jedinou asijskou zemí v tomto žebříčku je Jižní Korea. Zadlužení domácností tam činí 186 procent jejich příjmů. Vliv na to měl prudký růst cen bydlení v Soulu a dalších velkých městech, který domácnosti tlačí do vysokých hypoték. Specifickým rysem korejského trhu je pak systém nájemního bydlení, kdy nájemník složí vlastníkovi vysokou jednorázovou zálohu, často financovanou úvěrem.
Při růstu úrokových sazeb či zpomalení hospodářství se může zvýšit riziko nesplácení, a tím i zranitelnost bankovního sektoru. Na druhé straně dostupné financování pomohlo Korejcům získat bydlení a podporovalo rychlý růst spotřeby, který se stal důležitým motorem ekonomiky.
5. Lucembursko
Lucembursko |
V pomyslné TOP 5 už zadlužení domácností přesahuje roční příjmy hned dvakrát. V Lucembursku je to celkem 204 procent. Malý domácí trh s nemovitostmi a rostoucí počet přeshraničních pracovníků z okolních zemí vedou k obrovskému tlaku na ceny bydlení, které patří k nejvyšším v Evropě. To žene domácnosti do vysokých hypotečních úvěrů, které tvoří hlavní část jejich dluhu.
Domácnosti toto zadlužení vyvažují díky velmi stabilnímu pracovnímu trhu, vysokým mzdám a silnému systému sociálního zabezpečení. Zadlužení nad 200 procent příjmů tak v lucemburském kontextu neznamená automaticky hrozbu, ale spíše odraz bohaté a otevřené ekonomiky, kde je vlastnictví bydlení považováno za jistotu a dlouhodobou investici.
4. Dánsko
Dánsko |
V Dánsku dosahuje zadlužení 211 procent čistého příjmu domácností. Vlastnické bydlení je pro Dány stále více preferované, takže i zde převažují v zadlužení hypotéky. Vedle hypoték se domácnosti zadlužují i prostřednictvím spotřebitelských úvěrů, ale jejich význam je menší než třeba v Severní Americe.
Specifickým rysem je dánský systém flexibilních hypoték, které umožňují domácnostem snadno refinancovat a přizpůsobovat podmínky úvěru. Díky tomu hypotéky zůstávají pro lidi přístupné, byť jsou kvůli tomuto systému náchylnější na změny úrokových sazeb.
3. Austrálie
Austrálie |
Netradičním zástupcem je v tomto žebříčku Austrálie. Zadlužení domácností tam přesahuje 216 procent jejich ročních příjmů. Největší část dluhu tvoří stejně jako v dalších zemích hypotéky, o něž je v zemi velký zájem kvůli poptávce lidí vlastnit bydlení. Součástí každodenního života Australanů jsou také například leasingy na auta, která jsou pro mnoho lidí v této rozlehlé zemi základem života.
2. Nizozemsko
Nizozemsko |
Vlastnické bydlení a hypotéky hrají hlavní roli i v případě Nizozemska. Zadlužení domácností tam přesahuje 219 procent čistých ročních příjmů. Klíčovým faktorem, který hypotéky podporoval, byl dlouhodobě systém daňových úlev, jenž umožňoval odečítat úroky z hypoték od daňového základu.
To vedlo k situaci, kdy si domácnosti braly větší úvěry, než by jinak bylo nezbytné, protože je k tomu daňový systém. Vysoké zadlužení má tak v Nizozemsku specifické důsledky. Daňové zvýhodnění sice domácnostem dlouhodobě usnadňovalo financování bydlení, ale zároveň je činilo závislejšími na hypotečním trhu a citlivějšími na změny úrokových sazeb. V posledních letech proto vláda systém úlev postupně omezuje, aby zmírnila riziko nadměrného zadlužování.
1. Švýcarsko
Švýcarsko |
Dost možná nejbohatší evropská země, ale zároveň také země s nejvíce zadluženými domácnostmi. To je Švýcarsko, které si drží první místo v tomto žebříčku se zadlužením domácností blížícímu se 225 procentům čistých příjmů. Zadlužení podporuje i specifický daňový systém, kvůli kterému lidé preferují dlouhodobější hypotéky, než aby dluhy rychleji spláceli.
Vysokou dostupnost úvěrů navíc podporuje stabilní a rozvinutý bankovní sektor, který má ve Švýcarsku mimořádně silnou tradici. Vysoké zadlužení pak vyvažují vysoké příjmy, kvalitní sociální zabezpečení a celkové bohatství země, což funguje jako pojistka proti krizím.