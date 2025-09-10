Inflace v Česku v srpnu zpomalila, růst cen ovlivnilo hlavně zdražení potravin
Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku letos v srpnu zpomalil z červencových 2,7 procenta na 2,5 procenta. Oznámil to ve středu Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil svůj předchozí předběžný odhad srpnové inflace. Růst cen ovlivnilo hlavně zdražení potravin, kdy třeba ceny vajec stouply oproti loňsku skoro o třetinu a ceny mléka a másla o desetinu. Některé potraviny - například cukr či brambory - ale naopak výrazně zlevnily. Klesly i ceny elektřiny či plynu.
Celkově potraviny a nealkoholické nápoje meziročně zdražily v srpnu o 4,7 procenta. Ceny vajec stouply o 31,3 procenta, ceny mléka o 11,2 procenta a ceny másla o 11,3 procenta. Zdražilo také mimo jiné hovězí a telecí maso o 23,8 procenta a drůbež o 15,5 procenta, ceny kávy vzrostly o 26,4 procenta a ceny čokolády a čokoládových výrobků o 10,3 procenta.
„U některých sledovaných položek byl však oproti loňskému srpnu zaznamenán výrazný cenový pokles. Například ceny cukru byly nižší zhruba o 25 procent, olivového oleje o necelých 18 procent a brambor o téměř 19 procent. Srpnová průměrná cena brambor 15 korun za kilogram byla nejnižší hodnotou od října 2022,“ sdělila vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá. Ceny lihovin stouply o 1,1 procenta. Ceny vína po červencovém růstu o 0,5 procenta v srpnu poklesly o 2,6 procenta. Také pivo zlevnilo, ceny se snížily o 1,8 procenta.
Významný vliv na růst cenové hladiny měly podle statistiků v srpnu i ceny tepla, vody nebo nájemného. Celkově vzrostly ceny související s bydlením meziročně o dvě procenta. Nájemné z bytu zdražilo o 5,7 procenta, vodné o 4,2 procenta, stočné o 3,7 procenta a teplo a teplá voda o 3,3 procenta. Náklady vlastnického bydlení, tzv. imputované nájemné - hypotetická částka nájemného u lidí žijících ve vlastní nemovitosti, meziročně vzrostly o 4,9 procenta, a to zejména v důsledku růstu cen nových nemovitostí. Cena elektřiny ale naopak meziročně klesla o 4,1 procenta a cena zemního plynu o osm procent.
Ceny rekreačních a kulturních služeb stouply o 5,6 procenta a ceny dovolených s komplexními službami o 5,3 procenta. Ve stravování a ubytování zdražily stravovací služby o 4,6 procenta a ubytovací služby o 6,6 procenta.
Meziročně klesly ceny v dopravě, kde zlevnily pohonné hmoty a oleje o 7,6 procenta. Snížily se také ceny oděvů a obuvi o 1,9 procenta.
Meziměsíčně vzrostly v srpnu spotřebitelské ceny celkově o 0,1 procenta. Stouply například ceny nájemného z bytu o 0,4 procenta nebo ceny vepřového masa o 5,9 procenta. Poklesly ceny pohonných hmot a olejů o 0,9 procenta a automobilů o 0,4 procenta, ceny piva o 1,1 procenta, ceny brambor o 14,3 procenta, polotučného trvanlivého mléka o 7,3 procenta a vajec o 5,4 procenta.