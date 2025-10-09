Je načase si půjčit, než bude pozdě? Úrok už nižší nebude, Česko vyhlíží éru dražších peněz
Je říjnové povolební pondělí a na českém finančním trhu probíhá utajené drama. Akcie sice rostou a vládní dluhopisové výnosy klesají – tedy pro stát i investory dobré zprávy –, jeden graf ale zvedá varovný prst. Graf, o kterém většina lidí ani neví, že existuje. A totiž křivka očekávaného vývoje českých úrokových sazeb. Jinými slovy budoucí cena peněz: půjček a hypoték. Je pondělí, 8:59 ráno, a z grafu vyplývá, že Česká národní banka s téměř padesátiprocentní pravděpodobností zvýší do jara sazby.
Hodiny odbijí devátou ranní a neviditelné české drama ústí alespoň prozatím v relativně šťastný konec. Důvodem je nad očekávání příznivý údaj o tuzemské inflaci, který téma zdražování peněz, tedy boje s rostoucími cenami, posouvá o chlup dále do budoucnosti. I tak ale onen neprávem opomíjený graf momentálně dává pětinovou šanci tomu, že během následujících šesti měsíců centrální banka zdraží peníze. Jinými slovy: Česko je podle postoje tuzemského finančního trhu i názorů ekonomů momentálně na úrokovém dně a optikou nákladovosti úvěru už na tom bude v příštích letech jenom hůře.
„Ještě před publikací příznivého údaje o zářijové české inflaci trh indikoval bezmála padesátiprocentní možnost zvýšení úrokových sazeb ČNB v šestiměsíčním horizontu, pětiletý horizont pak implikoval přinejmenším dvojí zvýšení sazeb,“ uvádí ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel. Vysoké sázky na relativně brzké utažení měnové politiky částečně rozptýlil fakt, že ceny v září vzrostly nečekaně málo.
„Aktuálně trhy zaceňují zhruba pětinovou pravděpodobnost zvýšení sazby během příštího půl roku,“ dodává Šindel. Podle ekonomů je momentálně trh velmi citlivý prakticky na jakoukoli novou zprávu týkající se vývoje a budoucnosti české inflace, tedy stěžejního faktoru vývoje, a hlavně časování budoucího růstu sazeb.
