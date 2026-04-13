Kabinet schválil návrh zákona, který má usnadnit zásahy do cen benzinu a nafty
- Vláda v pondělí schválila návrh zákona, který do budoucna umožní regulovat ceny pohonných hmot formou nařízení vlády.
- Na síti X to napsala ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
- Zákon reaguje na skokové zdražení paliv po vypuknutí války v Íránu, podobná regulace už platí pro ceny elektřiny a plynu.
„Vláda právě schválila Zákon o regulaci cen PHM. Každému kabinetu umožní reagovat v době krize rychle a silně cenovým výměrem formou nařízení vlády, podobně jako dnes u elektřiny a plynu," uvedla ministryně.
Už dříve uvedla, že by chtěla projednat zákon ve Sněmovně ve stavu legislativní nouze, aby mohl začít platit co nejdříve. Nová úprava by měla nahradit současné opatření obecné povahy, které vláda přijala na počátku dubna a platné je do konce měsíce. Ministerstvo financí na jeho základě stanovilo nejvyšší povolenou marži prodejců pohonných hmot a dočasně snížilo spotřební daň na naftu. Zároveň denně rozhoduje o maximální prodejní ceně benzinu a nafty pro další den.
Stav legislativní nouze vyhlašuje předseda dolní komory na žádost vlády, ta musí návrh zdůvodnit. Nejčastěji argumentuje rizikem hospodářských škod z prodlení. Vyhlášený stav musí Sněmovna, ve které mají vládní ANO, SPD a Motoristé pohodlnou většinu, potvrdit. Režim umožňuje sněmovní přijetí předlohy za jediný den. Druhá varianta zkráceného projednávání umožňuje poslancům předlohu projednat během dvou čtení bez možnosti předkládat pozměňovací návrhy, takzvané zrychlené čtení mohou zablokovat opoziční kluby.
Pohonné hmoty začaly rychle zdražovat po americkém a izraelském útoku na Írán na přelomu února a března. Růst cen paliv se promítl i do celkové inflace v Česku, když v březnu zrychlila na 1,9 procenta z únorových 1,4 procenta.