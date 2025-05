4. Irsko

128 tisíc dolarů na hlavu

Irsko se bojí odchodu amerických firem. | Zdroj: Profimedia

Irsku se za poslední dekádu podařil hospodářský zázrak díky kombinaci příznivého podnikatelského prostředí, silného sektoru technologií a farmacie a dobře provedených reforem po finanční krizi. Zelený ostrov přilákal na nízké daně a různé výjimky kolem tisícovky amerických firem především z technologického a farmaceutického sektoru. Daní tam i velké společnosti jako Pfizer, Johnson & Johnson, Google, Microsoft, HP, IBM, Dell či Meta.

Média v posledních letech vyzdvihovala úspěchy irského hospodářství a zdůrazňovala, že Dublin v podstatě neví, kam s příjmy státní kasy. „Země má v současnosti tolik peněz, že je pumpuje ne do jednoho, ale do dvou investičních fondů,“ konstatoval například na podzim The Wall Street Journal. Nyní se ale Irsko bojí toho, že americký prezident Donald Trump bude chtít přivést zmíněné firmy zpět domů. To by patrně otřáslo celou ekonomikou ostrova.