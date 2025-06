7. Itálie

Důležitou firmou je Iveco Defence Vehicles (taktická vozidla). | Zdroj: Profimedia.cz

Itálie se umístila na sedmé příčce v žebříčku vývozu zbraní na obyvatele s hodnotou 98,12 milionu USD na milion obyvatel. Celkový objem italského zbrojního exportu dosáhl 5,79 miliardy dolarů, což z ní činí jednoho z nejvýznamnějších vývozců v rámci Evropy i celosvětově. Jako klíčová země jižní Evropy s rozvinutým průmyslovým sektorem těží Itálie ze své geografické polohy i členství v NATO a EU.

Italský obranný průmysl má dlouhou tradici a vyznačuje se vysokou technologickou úrovní. Zaměřuje se především na výrobu letecké techniky, námořních systémů, obrněných vozidel a elektroniky pro řízení boje. Významnými firmami jsou Leonardo (letectví, vrtulníky, senzory), Fincantieri (vojenské lodě) a Iveco Defence Vehicles (taktická vozidla). Itálie se také aktivně podílí na mezinárodních obranných projektech a spolupracuje s dalšími evropskými výrobci.

Itálie podporuje sankce vůči Rusku a zapojila se i do vojenské pomoci Ukrajině jako napadené zemi. Současně čelila vnitřním debatám ohledně vývozu zbraní do některých nestabilních regionů, například do severní Afriky nebo na Blízký východ.