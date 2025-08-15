Trump v příštích týdnech stanoví cla na dovoz oceli a čipů do USA
Americký prezident Donald Trump v příštích dvou týdnech stanoví cla na dovoz oceli a čipů do Spojených států. Trump to podle agentury Reuters dnes řekl novinářům na palubě prezidentského speciálu cestou na Aljašku, kde bude jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Sazby cel budou podle Trumpa zpočátku nižší, aby měly firmy čas na rozvoj výroby ve Spojených státech. Později by se však měly zvýšit. Žádná přesnější čísla dnes prezident neposkytl, píše Reuters.
Minulý týden Trump na setkání s šéfem technologické společnosti Apple Timem Cookem uvedl, že Spojené státy uvalí na dovoz čipů clo ve výši „přibližně 100 procent“. Americký prezident zavedení vysokého cla na dovoz čipů avizoval už několikrát, zatím ale k jeho uvalení nepřikročil.
Clo na dovoz oceli už Trump v letošním roce jednou zvýšil, a to z 25 na 50 procent. Z Trumpových slov zatím podle Reuters není jasné, zda se chystá další zvýšení tohoto cla.