Apple nalije do USA rekordních 600 miliard. Výroba iPhonů se má vrátit domů
Vítejte u nového vydání Investičního newsletteru e15.cz. Po minulém týdnu plném firemních výsledků, makroekonomických ukazatelů a nových obchodních dohod se tento týden nesl v poklidném duchu. Klíčovým dnem byl čtvrtek, kdy začala platit plošná cla na téměř všechny obchodní partnery USA. Mimo to Apple oznámil další významné investice s cílem podpořit domácí výrobu součástek do svých elektronických zařízení, ČNB ponechala sazby dle očekávání beze změny a Indie se dostala do křížku s USA kvůli obchodování s ruskou ropou. Doufám, že vás vydání bude bavit, a děkujeme, že nás čtete!
V tomto vydání se dozvíte✅
- Je nové oznámení Applu čistě strategické?
- Co by znamenalo pro Indii, pokud by nedosáhla kompromisu?
- Ve které zemi začíná bitcoin plnit svojí funkci platebního prostředku?
Stručně 📻
Bankovní rada ČNB ničím nepřekvapila
Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na úrovni 3,5 procenta, a to i navzdory tomu, že inflace se už několik měsíců drží poblíž dvouprocentního cíle. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí jsou stále přetrvávající proinflační tlaky, zejména rychle rostoucí ceny služeb a znovu ožívající trh s nemovitostmi. Guvernér Aleš Michl, jehož rétorika se nesla spíše v jestřábím tónu, zdůraznil, že ČNB si ponechává otevřené všechny možnosti dalšího postupu pro případ, že by se ekonomické podmínky zhoršily. Podle tržních očekávání však ČNB nebude sazby upravovat minimálně do konce letošního roku, a případné snížení by tak bylo spíše symbolické.
Indie se stala terčem Washingtonu
Ve středu byla nečekaně zdvojnásobena cla na dovoz z Indie do USA z 25 procent na 50 procent. Rozhodnutí, které Dillí označilo za nespravedlivé a neodůvodněné, má být trestem za pokračující nákupy ruské ropy a součástí širší snahy Washingtonu omezit příjmy Moskvy z exportu energií. Nová sazba začne platit 27. srpna, což dává Indii jen dvacet dní na nalezení kompromisu, jinak hrozí významný zásah pro její export i hospodářský růst.
Spojené státy jsou pro Indii klíčovým partnerem – představují 18 procent celkového indického exportu a 2,2 procentního bodu HDP. Téměř všechny artikly indického exportu by se staly po zavedení 50procentních cel neudržitelnými. Nejvíce by utrpěla odvětví s náročností na pracovní sílu, zejména textil a klenoty, zatímco elektronika a farmacie zatím zůstanou těchto zvýšených cel ušetřeny. Podle japonského brokera Nomury „by takové clo bylo fakticky srovnatelné s obchodním embargem a vedlo by k náhlému zastavení exportu dotčených produktů.“
Investiční portfolio e15 🎤
Po prázdninové pauze je tu nový díl ze série Investiční portfolio e15 spolu s pravidelným hostem Tomášem Cvernou z XTB. Rozebrali jsme vývoj v celní situaci, slabá data z amerického trhu práce a zhodnotili jsme dopad výsledků z druhého kvartálu amerických společností nejen na naše portfolia.
„Okurková sezona na trzích ani letos neprobíhala. Trumpova celní politika, která začala platit na začátku srpna, je toho důvodem. Navíc z americké ekonomiky přišla slabší data z trhu práce v čele s masivními revizemi za měsíce květen a červen. Trhy tak již nyní zaceňují snížení sazeb v USA již na zářijovém zasedání. Pravděpodobnost zářijového snížení nicméně definitivně potvrdí až data z trhu práce za srpen.
Pokud by tato čísla vyšla nižší, holubičí křídlo Fedu by doznalo značného rozšíření. Výsledková sezona za 2. čtvrtletí zapůsobila na trhy pozitivně. Růst zisku meziročně o 11 procent u firem obsažených v indexu S&P 500 zatím potvrzuje dobrou kondici firem a připravenost na celní hrozby. Pozitivní vývoj na trzích se dotkl i našeho ETF portfolia, které se již dostalo do zelených čísel. Ve stejném duchu sledujeme i situaci na některých konkrétních pozicích v našem portfoliu. V náš prospěch hraje i mírné oslabení koruny vůči dolaru,“ doplňuje k novému dílu analytik finančních trhů z XTB Tomáš Cverna.
Téma týdne 🗞️
Apple navyšuje rozpočet na podporu americké soběstačnosti
Ve středu oznámil Tim Cook, CEO třetí nejhodnotnější společnosti na světě, navýšení investičního plánu o dalších 100 miliard dolarů na podporu domácího průmyslu. Původní plán, který byl oznámen koncem února, zahrnoval rozpočet v hodnotě 500 miliard dolarů, které budou během příštích čtyř let nasměrovány do americké ekonomiky. Oznámení přišlo poté, co americký prezident Trump pohrozil jmenovitě Applu, že zvýší cla pro jeho produkty, pokud nepřesune výrobu iPhonu na domácí půdu.
Součástí rozsáhlého investičního plánu je například výstavba nové továrny v texaském Houstonu o rozloze přes 23 tisíc metrů čtverečních (zhruba 4,3 fotbalových hřišť), která má od roku 2026 vyrábět servery pro systém Apple Intelligence, rozvoj nových datových center po celé zemi a vybudování výrobní linky na chytré sklo ve městě Harrisburg v Kentucky, které bude použito v iPhonech a chytrých hodinkách. Podle administrativy má projekt posílit americkou soběstačnost v klíčových technologiích, vytvořit tisíce nových pracovních míst a snížit závislost na asijských článcích dodavatelského řetězce.
Pro samotnou firmu je projekt nejen strategickým krokem, ale i politickým gestem. Většina iPhonů prodaných v USA se totiž montuje v Indii, kam byla montáž přesunuta z Číny s cílem vyhnout se dříve zavedeným clům. Nad Indií však visí mrak v podobě 50procentních cel jako trest za nákupy ruské ropy, čímž by se Applu prodražil dovoz z Indie o 1,1 miliardy dolarů za následující kvartál. Informace z Bílého domu jsou však takové, že by Apple právě kvůli své štědrosti neměl být těmito cly významně zasažen. Situace tak ukazuje, jak se v éře geopolitických napětí stále více prolíná byznys s politikou.
Co by vám nemělo uniknout 🚨
Akcie Berkshire Hathaway zažívají jeden z největších propadů vůči indexu S&P 500 za poslední dekády poté, co Warren Buffett oznámil svůj odchod z čela firmy a předání vedení Gregu Abelovi. Odstupující legendární investor navíc omezil zpětné odkupy a snižuje expozici na akciových trzích, podobně jako během technologické bubliny, kdy jeho konzervativní přístup nakonec potvrdila následná korekce. Podrobněji na webu e15.
V Bolívii, sužované 25procentní inflací a nedostatkem dolarů, se kryptoměny rychle mění z investiční kuriozity na běžný platební prostředek. Od kaváren po velké firmy sahají místní po bitcoinu a stablecoinech jako způsobu, jak chránit úspory a obejít nefunkční finanční systém. Co žene tuto adopci, jaké má rizika a proč se z Bolívie stává epicentrum kryptoscény v Latinské Americe? Dočtete se na Bloomberg.
Ethereum, druhá největší kryptoměna světa, se poprvé od prosince dostala nad hranici čtyři tisíce dolarů, když ji podpořily rekordní přílivy kapitálu do spotových ETF a rostoucí poptávka firem po stablecoinech a tokenizovaných aktivech. Cena se zároveň nachází na nejvyšších úrovních od prosince 2021 a jeho letošní 190procentní růst naznačuje, že se po letech slabší výkonnosti vrací do centra pozornosti investorské veřejnosti. Více se dočtete na Bloomberg.
Osobnost týdne 👑
Henry Kravis je americký investor, podnikatel a filantrop, který vystudoval ekonomii na Claremont McKenna College v Kalifornii a titul MBA získal na newyorské Columbia University. Je jedním z průkopníků v oblasti private equity a spoluzakladatelem investiční firmy Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR), kterou založil v roce 1976 spolu se svými bratranci Georgem Robertsem a Jerome Kohlbergem. Kravis se proslavil především díky obchodní strategii „leveraged buyouts“, kdy pomocí minimálního objemu vlastního kapitálu a významné části půjčeného kapitálu odkupoval firmy, restrukturalizoval je a následně se je prodal s vysokým ziskem. Jeho nejznámější transakcí byl odkup společnosti RJR Nabisco, která byla zpracována v knize a filmu Barbarians at the Gate. K dnešnímu dni dosahuje jeho majetek přes 10 miliard dolarů a soustředí se převážně na filantropické aktivity.
Graf týdne 📊
Ethereum se poprvé od prosince dostalo nad hranici čtyři tisíce dolarů, přičemž aktuálně roste díky kombinaci několika silných faktorů. Klíčovou roli hrají rekordní přílivy kapitálu do amerických spotových ETF na ether – jen letos do nich investoři vložili více než 6,7 miliardy dolarů – a také nákupy firem, které kryptoměnu ukládají do svých bilancí jako „digitální rezervu“ v hodnotě přes 12 miliard dolarů. Graf zachycuje vývoj ceny etherea za posledních 5 let. Po růstu na přelomu letošního roku, kdy se cena krátce dostala k maximům z roku 2024, následoval prudký pokles až pod hranici dva tisíce dolarů na jaře 2025, kdy ethereum odepsalo více než 65 procent své hodnoty. Tento duben však nastal zásadní obrat a od té doby cena silně expanduje, přičemž aktuálně se nachází 12 procent pod historickými maximy. Cena minulý týden uzavřela nad silnou rezistencí v podobě ‚double topu‘, která by mohla nadále sloužit jako support pro pohyb k historickým maximům.
Martin Češka