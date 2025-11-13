Velká bankovní šestka zvýšila zisk o devět procent. Analytici jej připisují větší úvěrové aktivitě
Skupina šesti největších tuzemských bank zvýšila za první tři čtvrtletí letoška čistý zisk o devět procent na 68,8 miliardy korun. Loni to bylo o 5,5 miliardy méně. Analytici růst připisují hlavně vyšší úvěrové aktivitě a s tím spojeným vyšším čistým úrokovým výnosům. Pomohl podle nich i větší zájem o investice.
„Prvních devět měsíců roku bylo pro tuzemský bankovní sektor velmi úspěšné období. Vedle růstu zisku se dále zvyšovalo úvěrové portfolio bank. To svědčí o pozitivním sentimentu mezi spotřebiteli, kteří pokračují ve výběru zúročených vkladů a přesunují je do investic nebo si berou hypotéky,“ řekl analytik XTB Tomáš Cverna. Mezi hlavní tahouny provozních výnosů na meziroční bázi řadí výnosy z poplatků a provizí.
Tuzemské banky zažívají dobrý rok, souhlasil portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler. „Ekonomika poměrně silně roste, což pohání i poptávku po úvěrech ze strany domácností i podniků. Finančním domům se tak zlepšuje klíčový ukazatel čistých úrokových výnosů. Pokračuje i růst příjmů z poplatků a provizí, které souvisí se sílícím zájmem o investiční produkty, jako jsou například fondy. Nízké rovněž zůstávají náklady na riziko,“ podotkl.
Šestici největších českých bank se podle Cverny daří udržovat poměr úvěrů v selhání na nízkých úrovních, to se ve třetím kvartálu povedlo například Monetě nebo České spořitelně. ČSOB také zveřejnila za prvních devět měsíců pokles tohoto ukazatele kvality úvěrového portfolia.
Čistý zisk bank však ovlivňovaly i další položky, mezi které se řadí rozpouštění rezerv u nákladů na riziko u Komerční banky s celkovým pozitivním dopadem nebo vyšší provozní náklady mimo hlavní operace České spořitelny. Ty způsobily pokles jejího čistého zisku za prvních devět měsíců roku o dvě procenta, poznamenal.
Šest největších bank bude i z letošních zisků platit daň z neočekávaných mimořádných zisků. Daňové přiznání za loňský rok k této dani podají až letos. Takzvanou windfall tax schválila vláda jako 60procentní daňovou přirážku za nadměrný zisk. Ten odpovídá rozdílu mezi základem daně a průměrem nákladů základu daně za poslední čtyři roky navýšeného o 20 procent.
„I přes růst zisku v prvních devíti měsících roku o devět procent lze konstatovat, že výběr na windfall tax bude opět zanedbatelný v řádech nižších až středních stovek milionů korun.Takový dopad není pro tuzemský bankovní sektor nijak významný,“ upozornil Cverna.
Čistý zisk skupiny ČSOB za tři čtvrtletí roku stoupl meziročně o deset procent na 14,9 miliardy korun, Komerční banky o 8,3 procenta na 13,6 miliardy korun a Monety Money Bank o 15,7 procenta na 4,9 miliardy korun. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala čistý zisk 8,62 miliardy Kč, což je o 2,2 procenta více než před rokem. Raiffeisenbank zisk meziročně stoupl o 57 procent na 7,84 miliardy korun. Pouze čistý zisk České spořitelny za první tři čtvrtletí klesl meziročně o dvě procenta na zhruba 19 miliard korun.