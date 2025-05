Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa chce během víkendových jednání s Čínou dosáhnout výrazného zklidnění celní přestřelky mezi oběma zeměmi. Dopady uvalených tarifů totiž začínají pociťovat obě strany, píše Bloomberg. Pokud by rozhovory byly úspěšné, mohlo by k redukci cel dojít již v průběhu příštího týdne.

Čína a USA zasednou k jednacímu stolu v sobotu ve švýcarské Ženevě. Americká delegace pod vedením ministra financí Scotta Bessenta si podle zdrojů obeznámených s přípravami rozhovorů stanovila cíl dojednat snížení cel pod 60 procent. Je však pravděpodobné, že jednání budou spíše průzkumného charakteru a jistota, že k poklesu celních sazeb v blízké době dojede, reálně neexistuje. I přesto však nabízí určitý optimistický výhled do budoucna.

Spojené státy by si rovněž přály zajistit konec čínských vývozních omezení na vzácné zeminy používané k výrobě magnetů, v jejichž důsledku trpí řada průmyslových odvětví. Pokrok by mohl nastat i v částečném řešení americké fentanylové krize. V blízké době by mohly proběhnout jednání o snížení čínského vývozu ingrediencí na výrobu tohoto opiátu do USA, kde se v posledních letech tato droga hojně rozšířila, v důsledku čehož stoupl počet úmrtí související s předávkováním.

Americká administrativa však odmítla obsah víkendových schůzek s čínskými protějšky podrobněji komentovat. „Jediným cílem těchto rozhovorů je posunout agendu prezidenta Trumpa Amerika na prvním místě směrem k férovým obchodním vztahům. Jakákoliv diskuze o ‚cílových‘ celních sazbách je nepodložená spekulace,“ uvedl mluvčí Bílého domu Kush Desai.

Američtí představitelé v čele s Trumpem nicméně ve čtvrtek dávali najevo touhu po zklidnění probíhající obchodní války a snížení zavedených cel. „Výš už to jít snad ani nemůže. Nyní jsou 145 procent (na zboží putující z Číny do USA, pozn. red.), takže víme, že to půjde dolů. Myslím, že s Čínou budeme mít dobrý víkend,“ prohlásil americký prezident. Ani případná redukce cel by však pravděpodobně nezmírnila dopady na americké spotřebitele v podobě vyšších cen a nedostatku zboží, které se v létě dají očekávat.

Trhy reagují

V návaznosti na Trumpova čtvrteční slova týkající se brzkých rozhovorů mezi oběma zeměmi vzrostly i americké akcie. Index S&P 500 se vrátil přibližně na úroveň před Trumpovým oznámením recipročních cel na začátku dubna - tehdy spustilo nejhorší den na Wall Street od roku 2020. Současně v pátek posílily i asijské akcie.

Čínská strana se k nadcházejícím dvoudenním jednáním nevyjádřila. Peking ve čtvrtek zopakoval výzvu Trumpově administrativě ke zrušení jednostranných amerických cel. Mluvčí čínského ministerstva obchodu Che Ja-tung uvedl, že USA „musí projevit v rozhovorech upřímnost a být připraveny napravit své provinění“.

Ani případné dojednání redukce americko-čínských cel aktuální obchodní válku zcela nevyřeší. „I kdyby se snížila o polovinu, stejně zůstanou daleko za úrovněmi, které jsme viděli kdy předtím a vážně omezí obchod,“ komentuje situaci Wendy Culter, bývala vysoce postavená obchodní vyjednavačka USA. Při současných sazbách by se podle výpočtu Bloomberg Economics mohlo snížit HDP Spojených států během následujících dvou až tří let až o téměř tři procenta.

Na většinu zboží dováženého do Spojených států z Číny je aktuálně uvalena 145procentní celní přirážka. V opačném směru, tedy pro zboží putující z USA do Číny, platí cla ve výši 125 procent. Obchodní válka mezi oběma velmocemi se začala vyostřovat po 2. dubnu, který Trump označil jako „Den osvobození“, a současně uvalil cla na téměř veškerý dovoz do Spojených států. V následujících dnech se však restrikce vůči většině zemí rozhodl pozastavit, vůči Číně je však naopak zvýšil, na což asijská země reagovala stejným krokem.