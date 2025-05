9. Rumunsko: Východoevropský skokan, který dohání Západ

Rumunsko je jednou z nejúspěšnějších ekonomik východní Evropy. To se ukazuje také na rostoucí produktivitě práce – ta se mezi lety 2005 a 2025 zdvojnásobila z 25,6 na 52,1 dolarů za hodinu. Klíčovým motorem je od roku 2007 členství v EU, které přineslo masivní dotace, investice do infrastruktury, vzdělání i průmyslu. Díky své nízké nákladovosti a silné pracovní síle se stalo atraktivní destinací pro automotive a IT outsourcing.

Rumunsko se za dvě dekády stalo po Polsku druhou největší ekonomikou ve střední a východní Evropě. Na druhou stranu zemi dlouhodobě sužuje korupce a ekonomiku poškozuje také nízká úroveň příjmů. Ta však poměrně rychle roste a od vstupu země do EU se již více než zdvojnásobila. Rumunsko ukazuje, že strategická integrace do EU může přinést reálné výsledky v kvalitě života i efektivitě ekonomiky.