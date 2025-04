Z čela Světového ekonomického fóra (WEF) odstoupil jeho 87letý zakladatel Klaus Schwab. Organizace, která pořádá každoroční konferenci špiček světového byznysu a politiky ve švýcarském Davosu, to oznámila v dnešním prohlášení.

Správní rada WEF na sobotním mimořádném zasedání Schwabovu rezignaci přijala a prozatímním předsedou jmenovala dosavadního místopředsedu Petera Brabecka-Letmathea, někdejšího generálního ředitele společnosti Nestlé. Zároveň ustanovila komisi pověřenou výběrem Schwabova plnohodnotného nástupce.

Instituce se sídlem v Ženevě již dříve oznámila, že Schwab ve funkci skončí, aniž by upřesnila, kdy se tak stane. „V návaznosti na mé nedávné oznámení a s ohledem na to, že vstupuji do svého 88. roku života, jsem se rozhodl s okamžitou platností odstoupit z funkce předsedy a člena správní rady,“ uvedl Schwab.

Odstoupil narychlo, píší média

Podle serveru listu Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Schwab odstoupil narychlo „Pečlivě naplánované nástupnictví ve firmě vypadá jinak.“ píše FAZ. V posledních letech podle serveru sílila kritika předsedy WEF. Významní finančníci vyjadřovali výhrady k tematickému zaměření davoské akce.

Jedna z interních kritik se potom týkala vnitřního řízení fóra. Loni v létě média informovala o stížnostech bývalých zaměstnanců na sexismus a rasismus v organizaci. Schwab a fórum tato obvinění odmítli.

Schwab fórum založil v roce 1971, od té doby stál v čele organizace. Dnes je Světové ekonomické fórum se sídlem u Ženevského jezera institucí s přibližně 1000 zaměstnanci a obratem 400 milionů švýcarských franků (10,8 miliardy korun), která kromě každoroční konference v Davosu pořádá i další akce, připomněl FAZ.