5 rad jak si doma natočit pivo

Gambrinus nedávno skončil se stáčením piva do plastových obalů a věří, že by tento jeho krok mohly následovat i další pivovary. „Počítáme s tím, že zpočátku o nějaké objemy prodaného piva přijdeme. Rozhodli jsme se ukončit prodej piva v plastu i za tuto cenu, protože jsme přesvědčeni, že je to správný krok,“ říká marketingový manažer značky Gambrinus Jan Brejcha.