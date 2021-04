Až se zase otevře. Top světoví kuchaři od mistra Ducasse po řezníka Salta Baeho

Gurmet

Pokud už jste znaveni vařením, vyzvedáváním krabiček od kurýrů a chybí vám světová inovativní gastronomie, nezoufejte. Brzy už snad zase půjde odjet do Paříže či Londýna a zkusit něco opravdu výjimečného. Až to půjde dáte si francouzskou klasiku, kaiseki v Kikunoi, něco od Ramseyho nebo steak z Nusr-Et? Vybrali jsme 10 + 2 osobnosti světového fine diningu. Pomohl počet aktuálně držených Michelinských hvězd (v závorce u každého jména), ale i instagram.

Alain Ducasse (19)

Ducasse je synonymem kuchařského úspěchu. Tento uznávaný chef řídí impérium 36 restaurací po celém světě. Jeho jídlo se ale dostalo i do vesmíru na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Ducasse se specializuje na tradiční francouzskou kuchyni. Tu ukazuje třeba i v renomovaném podniku Alain Ducasse at The Dorchester v Londýně.

Pierre Gagnaire (14)

Další oceňovaný Francouz získal svou první Michelinskou hvězdu v 26 letech. Dnes reprezentuje směr francouzské fusion kuchyně. Mezi vlajkové lodě jeho sítě asi dvou desítek restaurací patří londýnská Sketch nebo restaurace v hotelu Balzac v Paříži.

Martin Berasategui (12)

Baskický šéfkuchař, podobně jako Gagnaire, budil pozornost už ve velmi mladém věku. Svou první hvězdu dostal dokonce už v 25 letech. Jeho nejznámější podnik se jmenuje prozaicky - Restaurante Martin Berasategui. Kromě Španělska se Berasategui soustředí také na Latinskou Ameriku, kde má restaurace v Mexiku či v Dominikánské republice.

Yannick Alléno (10)

Další osobnost francouzské kuchyně provozuje po světě 18 restaurací. Včetně jedné z vůbec nejstarších ve Francii, v Evropě i na světě. Ta se dnes se jmenuje Alléno Paris au Pavillon Ledoyen. Alléna kritici uznávají také za formování směru nazývaného Modern Cuisine, jehož je nejviditelnějším reprezentantem. Alléno má na kontě také několik patentů v oblasti gastronomie jako například techniku extrakce omáček do koncentrovaných objemů.

Anne-Sophie Picová (8)

Šéfkuchařka pěti restaurací začínala v rodinném podniku Maison Pic po smrti svého otce v roce 1997. I další své restaurace se snaží držet v rodinné atmosféře, dle svých slov se snaží snoubit historii vaření rodiny Piců s klasickou francouzskou gastronomií.

Gordon Ramsay (7)

Muž plný temperamentu reprezentuje britskou kuchyni. Rodák ze Skotska je známý z řady svých televizních šou. Právě díky televizi je dnes i jedním z nejbohatších šéfkuchařů s majetkem v řádu nižších stovek milionů dolarů. Z mnoha jeho podniků je jeden takzvaným signature - Restaurant Gordon Ramsay in London.

Thomas Keller (7)

Keller je Američan, vaří ale především francouzskou kuchyni. Jeho hlavní podnik se jmenuje The French Laundry.

Jošihiro Murata (7)

Propagátor japonské kuchyně a mistr takzvaného kaiseki (tradiční japonská vícechodová večeře). Je zástupcem třetí generace rodinné tradice a v Kjótu provozuje dnes víc než sto let starý podnik Kikunoi. K tomu dalších několik restaurací.

Seiči Jamamoto (7)

Jamamoto je oceňován za přístup k modernizaci tradičního kaiseki. Začleňuje do něj například prvky molekulární gastronomie. Do jeho restaurace Ryugin se mnozí jiní šékuchaři jezdí učit. Nedávno otevřel pobočky v Hongkongu nebo Tchaj-peji.

Andreas Caminada (7)

Tento Švýcar se původně věnoval zejména pekařině. Ve svých 26 letech se ale stal šéfkuchařem v restauraci na zámku Schauenstein. Později navázal dalšími podniky hlavně ve vazbě na alpské resorty.

Bonus č. 1: Jöel Robuchon (32)

Tento Francouz sice zemřel ve věku 73 let v roce 2018, do výběru jej ale zařazujeme z úcty k němu. Konkurenční průvodce restaurací pro Michelin, Gault Millau, jej dříve vyhlásil šéfkuchařem století. V jednu chvíli v roce 2016 držel absolutní rekord v počtu michelinských hvězd. Patřilo mu jich 32. Jeho následovníci dnes spravují četné “Ateliéry” (tak se jeho podniky jmenují).

Bonus č. 2: Salt Bae (0)

Na závěr jedna extravagance, byť zatím bez pocty od Michelina. O to víc má ale turecký řezník a restauratér Nusret Gökçe přezdívaný Salt Bae fanoušků, konkrétně třeba na instagramu 35 tisíc. Jeho kreace se steaky, žebry, noži a finálním posolením jsou dnes asi nejvíc sledovaným kulinářským trendem na sítích a je snem mnoha lidí jeho restauraci navštívit. Síť steak-housů Nusr-Et má pobočky v Turecku, v Řecku, v Dubaji, v Kataru, v Saúdské Arábii či ve Spojených státech.