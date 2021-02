Karibikem na plachetnici. Čeká vás příroda i místní lidé nezkažení masovou turistikou | E15.cz

Podmanivá oblast ležící v jižní části Malých Antil nabízí ode všeho něco. Zatímco korálová laguna Tobago Cays patří mezi pohádková místa jako vystřižená z reklamy na tropickou dovolenou, džunglí na Svatém Vincenci vedou liduprázdné stezky ke hraně kráteru vysoko nad mraky. Pro pohodovou plavbu z Martiniku na Grenadiny a zpět je třeba si vyhradit dva týdny, zpomalit běžné životní tempo a přejít na místní karibský rytmus života.

Svatá Lucie – ve stínu mohutných Pitonů

Většina jachtařů vyplouvá z Martiniku z maríny v Le Marin na jihu ostrova. Martinik patří Francii, tudíž nejsou potřeba víza a pro první seznámení s Karibikem je to ideální vstupní brána.

První přeplavba na Svatou Lucii je pro mnohé zkouškou námořnických dovedností. Na moři vane stabilně čerstvý vítr, při kterém v Chorvatsku pluje na plachty málokdo, ale zkušení karibští cruiseři to považují za normální stav. Výhoda pasátů spočívá v jejich pravidelnosti, nemusí se tedy křižovat ani neustále měnit nastavení plachet.

První kotviště mnozí volí pod hornatým výběžkem Pigeon Island, východ slunce odtud je famózní. Další zastávkou plavby podél závětrného pobřeží Svaté Lucie je Soufrière, krčící se pod 700 metrů vysokým masivem Petit Piton. Téměř kolmé skalní stěny této obří vulkanické zátky porůstají vegetací a spolu se sousedním „Velkým Pitonem“ tvoří hlavní ikonu celého ostrova. Oblast je chráněna UNESCO a kromě možnosti výstupu na vrcholy se turisté mohou vykoupat v termálech, navštívit botanickou zahradu nebo obdivovat tropický prales s bezpočtem druhů rostlin a ptáků.

Svatý Vincenc – ten pravý Karibik

Po pár dnech lenošení a průzkumu vnitrozemí je čas na další přeplavbu, směrem na Svatý Vincenc. Jestliže na Svaté Lucii bývá turistů opravdu málo, tady už běloši mezi potomky afrických otroků a domorodými Kariby tvoří ojedinělý zjev. Lidé jsou vstřícní, nikdo nikam nespěchá, prostě panuje tu karibská pohoda.

Kouzelných míst je okolo spousta, jedno z nich se nachází v nádherné zátoce Wallilabou Bay, kde se točil film Piráti z Karibiku. Hned vedle leží vesnice, ze které domorodci k lodím přivážejí tašky čerstvě načesaných grepů a avokáda a za pár drobných lze koupit trs kokosů. Pak už stačí mačetou useknout špičku a při pohledu na zapadající slunce upíjet sladkou šťávu.

Nádherným zážitkem je výstup na nejvyšší vrchol ostrova, 1234 metrů vysokou sopku Soufrière. Cesta k vrcholu připomíná exkurzi v botanické zahradě: bambusy, bromélie a mohutné květy helikonií vystřídají postupně divoké banánovníky a stromové kapradiny. Kdo vyšlape až nahoru, může obdivovat pohled na obrovský kráter, na jehož dně se zrcadlí hladina jezera.

Bequia – ostrov velrybářů

To nejhezčí ale teprve přijde, před jachtaři nyní leží souostroví Grenadiny. Tento řetízek karibských ostrůvků patří administrativně pod Svatý Vincenc a při pohledu na mapu tvoří pomyslný ocas létajícího draka vlající pod „tělem“ ostrova Svatý Vincenc.

Ostrov Bequia je druhým největším z Grenadin, v původním jazyce Arawaků jeho jméno znamená Ostrov v mracích. Býval proslulý velrybářstvím a doposud zde mají povoleno ulovit tradičními metodami čtyři velryby ročně.

Konečně Grenadiny

Mayreau je nejmenší obydlený ostrov Grenadin, tady se kotví v jedné z nejhezčích zátok, které příroda jachtařům nadělila. Kotviště tvoří úzká písečná kosa s palmovým hájem zakončená malým návrším. Večer vyrážejí posádky na langusty do místní restaurace. Domorodec, který si říká Black Boy, kdysi zarazil na pláži do písku několik kolíků, na to hodil střechu, smontoval pár stolů s plastovým ubrusem, přidal v Karibiku nepostradatelné dvoumetrové reprobedny a vedle postavil gril. Každý den má narváno a jeho obří grilované langusty jsou bezkonkurenční.

Mořská rezervace Tobago Cays leží doslova „za rohem“. Pohádkově nádhernou lagunu obklopuje pět malých ostrůvků s písečnými plážemi. Korálový útes chrání před vlnami a šnorchlování je tu fantastické. Na písečném dně leží obrovské hvězdice, nad kterými proplouvají rejnoci, želvy a obrovská rybí hejna.

Plavba plná zážitků rychle končí, sluneční kotouč padá do moře a zítra je třeba vyrazit na zpáteční plavbu na Svatý Vincenc. Nejeden návštěvník se tady zapřísahá, že se sem jednou vrátí, doufaje, že tato místa najde taková, jako jsou nyní – plná usměvavých lidí a nezkažená masovou turistikou.