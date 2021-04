Jak si namíchat nezapomenutelný Manhattan

Gurmet

Město New York má pět hlavních oblastí. Bronx, Brooklyn, Staten Island, Queens a především Manhattan. Po všech částech se jmenují známé koktejly, všechny vznikly v New Yorku a ač je to trochu narcistní, můžeme být vděční. Bůh ví jak dlouho bude trvat karanténa a oslavit neděli nestojí nic.

Winston Churchill byl krom zachránce západního světa také premióvý alkoholik, stejně jako většina lidí v politice. Sám miloval bourbon. Nicméně řeč nebude o něm, ale o jeho matce.. Lady Randolph Churchill, celým jménem Jennie Spencer-Churchill ke konci 19 století pořádala v Manhattan Clubu opulentní banquet, na kterém prý podávala nový, dosud neznámý drink. Složený z dobré žitné whisky, sladkého vermutu a bitters.

Na přípravu musíte bezpodmínečně použít americkou žitnou whisky. Jestliže použijete skotskou, nenamixujete Manhattan, ale koktejl Rob Roy. Detaily jsou zásadní. Pro řípravu lze použít i bourbon, ale ten je chuťově sladší a žitná je ostřejší.

Dále budete potřebovat bitters. Bitters je v podstatě bylinkový "likér", který koktejlům dodává hořkou nebo hořkosladkou chuť. Bitters původně vznikly jako lékařská záležitost, ale vzhledem k tomu, že každá nemoc je jen zanedbaný pití, alkoholici světa rychle vymysleli lepší využití. Do pravého Manhattan patří bitters Angostura, ale můžete využít i jiné značky. Stačá přidat dvě kapky a ještě můžete přidat jednu kapku pomerančového bitters.

Dosklenice s ledem dáte dva dílky whisky, jeden díl sladkého vermutu a zmíněné bitters. Promícháte, nikdy netřepat. Tradičně se Manhattan podává v koktejlové sklenici s černou třešní nebo pomerančovým twistem. To už je pouze estetická zálažitost.