Japonská whisky. Alkoholický nápoj z Asie začíná konkurovat Skotsku i Irsku

V minulých letech zažily investice do whisky nebývalý rozmach, což vyhnalo cenu vzácných lahví do závratných výšin. „Whisky má historii a poměrně dlouholetou přísnou legislativu výroby, proto devadesát procent investic do ušlechtilých destilátů tvoří pouze whisky,“ říká Zdeněk Kortiš, whisky ambassador Pernod Ricard a sběratel.