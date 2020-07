Vědci zjistili, jak jednoduše vyrobit etanol z rostlinného odpadu | E15.cz

Získaná desinfekce je levnější než ta vyráběná dosud. Izraelci výsledky svého výzkumu zveřejnili ve vědeckém časopise Waste and Biomass Valorization.

Technologii vyvinula skupina Hadas Mamaneové z univerzity v Tel Avivu. Téměř pět let se zabývá možnostmi využití odpadu při výrobě například náhradního paliva. Za současné epidemie a prudkého růstu poptávky po přípravcích na desinfekci rukou se skupina ale vrhla na využití odpadu tímto směrem.

Mamaneová poznamenala, že Izrael veškerý etanol na výrobu desinfekčního gelu dovážel, takže se na univerzitě rozhodli vyvinout vlastní výrobní postup.

„Tady jsou zbytky papíru z jedné továrny, tady sláma ze zoologické zahrady a tráva posekaná poblíž Tel Avivu,“ předvedla Mamaneová výchozí surovinu ve své laboratoři. To vše se vloží do reaktoru, do nějž se vpustí ozon.

Nízké dávky ozonu umožňují snížit množství látek nezbytných ke zpracování odpadu na etanol a celou proceduru to také zlevňuje, tvrdí Mamaneová. Etanol z hmoty vznikne po přidání enzymů a konzervačních látek za čtyři až pět dní.

Etanol se už jinde ve světě z rostlinných zdrojů vyrábí, například z cukrové třtiny nebo kukuřice. Podle izraelské odbornice je ale tato výroba „mimořádně složitá a nákladná“, protože je k ní potřeba často vybudovat „ohromné rafinerie“.

„Nám se podařilo ukázat, že je možné etanol vyrobit jednoduchou metodou, která je šetrná k životnímu prostředí a která nevytváří škodlivé látky,“ řekla Mamaneová.

Domnívá se, že nový výrobní postup má v Izraeli velkou naději na využití, protože se tam každoročně vyhazuje až 620 tisíc tun rostlinného odpadu.

Na výzkumu se podílel i profesor Joram Gešman z univerzity v Haifě. Nová technologie už získala patent v USA.