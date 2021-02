Zahřejte se v tomhle počasí dobrým drinkem - Negroni

Jeho investorské portfolio pandemie zasáhla především v oboru vzdělávání. V rámci skupiny Edua Group, o které vždy mluvil jako o byznysu s miliardovou budoucností, s covidem zmizela až polovina výkonnosti a příjmů. „Byl to tvrdý zásah. Ještě za leden a únor 2020 jsme měli historicky nejlepší čísla, měli jsme našlápnuto do tržeb ve vyšších stovkách milionů,” říká Vladimír Schmalz, za nímž je vedle šesti firem zaměřených na vzdělávání také osm investic do společností z IT, e-commerce a energetiky. Peníze vložil i do pěstování rajčat.