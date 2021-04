Co poslouchá zpěvačka Mucha

Osobnosti

Zpěvačka, skladatelka, kytaristka, životní punkerka a holka, která se s tím nemaže, nás nechala nahlédnout do světa svých hudebních radostí a inspirací. Svoje první písničky začala skládat už na základní škole v Kyjově a vystupovat začala v patnácti.

Nejprve vystupovala sólově, později se skupinou Mucha. Tu založila s Martinem Kyšperským z brněnské skupiny Květy, který se ale od sestavy už odpojil. Se skupinou Mucha vydala ceněná alba Slovácká epopej, Josefene, Nána a Tos posrals. Momentálně pracuje na své páté desce a taky se podílí na textech pro chystané první sólové album Romana Holého.

Od které písničky, kterou napsal někdo jiný, znáš celý text od začátku do konce?

Spoustu věcí od Vltavy, například Když se zajíc zamiluje do kozy. A taky celé album Rastakayakwanna od Buty.

Co bylo první album, které sis koupila nebo dostala?

První album, co jsem si koupila za svý prachy, které jsem dostala za vysvědčení v sedmé třídě, bylo Nevermind od Nirvany.

Co nejraději posloucháš v autě nebo v MHD?

Každý týden něco jiného. Teď třeba album Bondeko od Toto Bona Lokua (trojice hudebníků Gerald Toto, Richard Bona, Kamza Lokua, pozn. red.). Na Facebooku to doporučovala Bára Ungrová ze skupiny Dva. Je to klidné, nekonfl iktní a roztomilé. V dnešní době poslouchám hlavně takovou muziku.

Která písnička tě v poslední době nejvíc dostala?

Nejvíc nadšená jsem z chystaného alba St. Vincent. Takže vystřelenou píseň Pay Your Way In Pain jsem slyšela už tak stokrát.

Ve kterém videoklipu bys chtěla prožít jeden den života?

V klipu Coeur Croisé od mého oblíbeného francouzského dua Polo & Pan.

Článek byl poprvé uveřejněn v dubnu 2021 v magazínu Formen. Je k dostání na stáncích.