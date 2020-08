Montblanc představuje novou kampaň What Moves You, Makes You:

Osobnosti

Nová kampaň značky Montblanc nesoucí název What Moves You, Makes You, oživuje misi značky inspirovat lidi, aby maximálně využili svůj potenciál za svých vlastních podmínek, a zároveň oslavuje ty, kdo v životě následují svoji vlastní a individuální cestu a přepisují zažité kódy úspěchu 21. století.

Chen KunAutor: Montblanc

Spuštěná na konci srpna 2020, kampaň zdůrazňuje autentické příběhy svých ambasadorů, kteří jsou důkazem, že následování svých snů a vášní nás definuje jako člověka, lepšího a úspěšnějšího, zatímco produkty Montblanc dělají svému nositeli společnost na cestě za tím, co miluje.

Kampaň zachycuje inspirující život oceňovaného scénáristy a filmaře Spikea Leeho a jeho odkaz, který nesporně ovlivnil světovou kulturu; herce Tarona Egertona a jeho neuvěřitelnou cestu, která se před ním otevírá; a herce a zakladatele herecké školy Chena Kuna, který neúnavně hledá nové cesty jak dát co nejvíce zpět své komunitě za využití své vášně ke kreativitě.

Taron EgertonAutor: Montblanc

Nová platforma společně s kampaní podtrhují základní přesvědčení značky Montblanc, že každý může zanechat stopu; nejenom na jejich cestě za úspěchem, ale také radostí z cesty samotné a snahou, jež inspiruje a vzrušuje na každém kroku.