Pavel Ryba: Prodal zlato za miliardy a napsal knihu, nejraději chodí bos

Osobnosti

Krize okolo koronaviru Pavlu Rybovi paradoxně pomohla změnit pracovní nastavení i životní tempo. „Mám teď kapacitu na to, co bych správně měl dělat: vytvářet vize, promýšlet strategie, edukovat obchodní síť a veřejnost, mám prostor na přípravu mediálních výstupů, videí na youtube nebo psaní a překládání knih. Kniha Zlatý boss, kterou jsem napsal s novinářem Janem Müllerem, bude v létě rok na světě a už se jí prodalo 12 tisíc výtisků,“ vysvětluje Ryba.

Je to kniha o životním příběhu a názorech muže, který Čechy naučil spořit do zlata a stříbra, vymyslel spoření do zlata jako protiváhu nejistému spoření do akcií či dluhopisů.

„Když jdou akcie a ekonomika dolů, tak zlato a stříbro většinou získává na hodnotě. Dostali jsme fyzické zlato a stříbro mezi obyčejné lidi. Zlato ti nikdo nemůže vzít, jako peníze v bance, zlato nepodléhá inflaci, zlato není evidované státem, zlato je svobodná volba,“ popisuje Pavel Ryba.

Investor a analytik Ryba má jedno vizuální specifikum, pro které je těžké ho přehlédnout. Nenosí totiž boty. „Chození naboso mi zásadně zlepšilo život a zdraví. Navíc, bosé nohy v byznysu rychle prolomí ledy a dostanete se dříve k jádru pudla,“ vysvětluje Ryba.

Tak trochu jiná krize

Podle Ryby je současná krize jiná než ta v roce 2008. „Společné je ale to, že každá krize je hybatelem, donutí nás udělat změnu,“ říká. Centrální banky od března minulého roku chrlí gigantické množství peněz, aby zabránily kolapsu bankovního systému. Provádí extrémní měnovou politiku, zachraňují ekonomiku a politiky tiskem peněz. To sice může nastartovat ekonomický růst, velmi pravděpodobně to ale povede k vysoké inflaci.

„Není to udržitelný růst. Zdravé ekonomické prostředí nesouvisí s množstvím peněz, které v ekonomice jsou, dokonce paradoxně nadbytek peněz ekonomiku pokřivuje a snižuje její reálný a dlouhodobě udržitelný růst,“ dodává Ryba.

Nabídnout zlato masám

„Můj společník Pavel Kupka byl ten, kdo první řekl, že pokud to má být velký byznys, musíme zlato zpřístupnit všem. Nemůžeme se soustředit jen na klienty, kteří dělají nákupy za miliony. Naše síla bude v tom, že zlato zpřístupníme každé domácnosti, což znamená spoření,“ popisuje Pavel Ryba.

Uvědomili si, že krize roku 2008 nebyla vůbec vyřešena, byla pouze zalátána tiskem peněz, dluhy dále rostly a bylo jasné, že jednou v budoucnu se to bude muset srovnat. To je možné jen dvěma způsoby: Buď dojde k bankrotu a kolapsu systému, to znamená, že lidé přijdou o peníze v bankovním systému, o úspory v pojistkách, v penzijních plánech a stavebním spoření. Nebo to bude druhou cestou, kterou si vlády historicky volí nejčastěji, tedy že se dluhy znehodnotí vysokou inflací.

Co by poradil začínajícím podnikatelům?

„Je třeba mít nápad a zrealizovat ho. Důležití jsou lidé. To je absolutní základ, ale nebude to fungovat, když člověk nebude růst a rozvíjet se. Rád čtu a je to snad vidět. Mnoho lidí má nápad, ale nejsou schopni jej zrealizovat nebo dotáhnout do konce, protože nemají prostředí, kde by měli k dispozici nástroje, které by jim to usnadnily,“ říká Ryba.

Právě to je podle něj výhoda budování obchodní sítě, protože to není klasické tvrdé podnikání. Až 80 procent podnikatelského know-how a základů odvede za jedince centrála a ten se to musí „jen“ naučit řemeslo obchodníka a potom jej hlavně dělat. „Nezbytně nutné ale je začít na sobě pracovat a rozvíjet se. Bez studia, čtení a posouvání se vpřed nelze mentálně a dovednostně dosáhnout úspěchu,“ zdůrazňuje Ryba.