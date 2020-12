GEOX otevírá výjimečný flagship store

Styl

Flagship store vznikl navzdory koronakrizi a navíc v rekordně krátké době. “I ve ztížených podmínkách jsme obchod připravili pro zákazníky během několika týdnů. Cítili jsme velkou podporu od našich partnerů z Itálie, kteří vědí, jak silnou pozici GEOX na českém trhu má,” říká Tomáš Šupa, řídící partner finanční skupiny FPD Group, jenž se finančně podílí na rozvoji fashion skupiny Lime. Nový flagship store GEOXAutor: GEOX Prostor butiku sloužil módě už před sto lety - tehdy jako známé prvorepublikové krejčovství Adam, které je dodnes vybaveno původním nábytkem z roku kolem 1930, navržené jedním z nejslavnějších českých architektů, průkopníkem funkcionalismu Adolfem Loosem. Z toho důvodu je vnitřní vybavení památkově chráněno. Povoleny byly jen drobné úpravy jako demontáž dvířek či na míru vyrobené vsadky do původního nábytku. Krejčovství Adam bylo pobočkou proslulého vídeňského salónu Kníže. I za socialismu zůstal podnikem, kde se šily ty kvalitní obleky na míru. Původně na adrese nového store Geox sídlilo špičkové prvorepublikové krejčovství Adam.Autor: GEOX Pro skupinu Lime to letos není poprvé, kdy vsadila na to, že krize ekonomiky je zároveň příležitost. V květnu otevřela velkou prodejnu značky Mango v obchodním centru Nová Karolína v Ostravě. “Léto se ukázalo jako velmi úspěšné, což je pro specifický region severní Moravy a ekonomicky náročnou dobu pro spotřebitele naprosto výjimečné. Věříme, že tento úspěch zaopakujeme i s flagship storem GEOX Na Příkopech, který je vůbec první kamennou prodejnou GEOX mimo nákupní centra u nás“ říká Tomáš Šupa. Otevřením nového obchodu skupina Lime posiluje svou pozici na trhu. Nyní provozuje obchody značek GEOX, Armani Exchange, HUGO Hugo Boss, BOSS Hugo Boss, Armani Exchange, Weekend Max Mara či Mango. Jestliže letos LIME přinesl Ostravě znovu značku Mango, loni se mu povedlo vrátit do Prahy monobrand značky BOSS Hugo Boss. A expanze bude pokračovat. Nový flagship store GEOXAutor: GEOX Lime Concept posiluje v době, kdy řada zahraničních značek z českého trhu odchází a domácí brandy se potýkají z vážnými problémy. „Kromě přebírání distribuce a provozu zavedených značek nás ale taktéž zajímá vyhledávání nových značek, které na našem trhu nejsou a mají zde potenciál. Lime má zájem nejen o profitabilní sítě, ale také o provozy, které jsou kapitálově, organizačně či personálně poddimenzované, ale mají perspektivu do budoucna. Současné období velmi nahrává novým akvizicím a projektům, které by před koronavirovou krizí nebyly možné či určitě těžší na vyjednávání“, uzavírá Tomáš Šupa. Skupina Lime provozuje na tři desítky obchodů s celkem 15 světovými značkami ze segmentu tzv. dostupného luxusu - affordable luxury. Její roční obrat se pohybuje ve stovkách milionů korun.