Jägermeister představuje nový streetwear Best Nights

Obvykle to probíhá opačně. Módní značka, která má zavedené jméno, představí vlastní alkohol. V minulosti to tak udělala Prada, Cartier a dokonce i Karl Lagerfeld, budiž mu země lehká, vytvořil v rámci Chanel vlastní víno. Moc často se ale nestává, aby značka alkoholu udělala svou vlastní kolekci oblečení.

Kolaborace mezi značkami alkoholu a designéry jsou normální, ale většinou se jedná o limitované edice lahví. Kupříkladu Absolut vodka měla lahve od Toma Forda, Stelly McCartney, Jean Paul Gaultiera nebo Garetha Pugh.

Jägermeister vytvořil novou streetwearovou kolekci Best Nights a díky bohu to není jen merch který dostanete k několika panákům na party. Za brandem stojí třeba new yorský fashion leader Bloody Osiris, slovenský hudebník Dalyb a další. Nová limitovaná kolekce Best Nights od JägermeisterAutor: Jägermeister

Exkluzivní kousky oblečení s názvem "BEST NIGHTS" vypracovalo několik vybraných evropských designérů a přináší tak relativně exkluzivní limitku.

Co se výroby týče, upřednostnil Jägermeister vysoce kvalitní materiály. Tkanina je vyrobena ze 100% bio bavlny certifikované podle standardu Organic Cotton Standard (OCS), přičemž každý kus je vyroben v EU. Maskáčové tričko se speciální funkcí navíc doplňuje současnou kolekci BEST NIGHTS a vytváří interaktivní zážitek: Použitím Instagram AR filtru mohou uživatelé v potisku odhalit skryté prvky. Nová limitovaná kolekce Best Nights od JägermeisterAutor: Jägermeister

Kolekce bude k dispozici od 31. ledna na online shopu www.bestnights.com a pro zákazníky budou připraveny trička, mikiny teplákové soupravy a další doplňky.