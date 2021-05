Kravata ovlivňuje psychiku víc, než si myslíte

Styl

Je kravata symbolem mužnosti? Autor knihy The Psychology of Clothes, J. C. Flugel, předkládá mnoho důvodů, proč tomu tak je. Jde dokonce i dále a srovnává její význam i tvar s významem a tvarem falických symbolů minulosti, například obeliskem v Hyde Parku či Washingtonovým památníkem v National Mall. Přinášíme vám druhý díl našeho kravatového seriálu.

Některé hlasy se v tomto směru ozývají souhlasně a navíc potvrzují, že střih kravaty, tedy její špička, směřuje do oblasti beder muže. Přímo do jeho energetického centra. Omlouvám se, ale příliš s tím nemohu souhlasit. Kravata nošená pod sakem mnohem více podporuje pohled směrem k jejímu uzlu, a tedy k bradě nositele. Mnohem více tak podporuje pohled na ústa a zvýšené vnímání toho, co z nich vychází. Jsem toho názoru, a mnozí muži jsou mi toho důkazem, že kravata silně ovlivňuje fakt, jak jsou okolím vnímána vaše slova. Pozitivně. Vážně. Do uší posluchačů dopadají s větší razancí. Další fakt hovoří spíše proti výše uvedenému symbolismu, je spousta mužů, kteří nosí kravatu bez ohledu na to, zda je někdo uvidí, nebo jestli se v místnosti budou nacházet muži či ženy. Nosí kravatu, protože se v ní cítí úplní, celiství a opravdu oblečení. Já jsem jedním z nich. Oděv, který mě lehoučce neobjímá kolem krku, mi připadá, jako bych jej neměl. Necítím se tak dobře. Přesně ušitá košile s vhodným límcem a pevným kravatovým uzlem ve mně vzbuzuje pocit dokonalosti světa.

Kravaty jsou i v moderní době zásadním bodem pánského šatníku Přestože kravaty jsou tak výrazným doplňkem pánského oděvu a navazují na velmi obvyklé i neobvyklé dekorace krků nošené muži už dlouhá tisíciletí, nepodařilo se mně ani nikomu jinému nalézt jednoduchý důvod, proč muži nosí kravaty.

Kravata, zvláště pak její vzory, mohou ovlivnit sílu, která z muže pryští. Pomysleme jen na paisley, tedy íránský královský vzor, jehož původ sahá až k Babylonu a do prvního století našeho letopočtu. Síla plastického žakárového vzoru, květů a způsob, jak kravatu s takovým vzorem uvážete, může způsobit vliv moci, energie a elegance. Právě naše postoje a vnímání své vlastní energie nám napovídají, jaké vzory se nám „líbí“, tedy reprezentují naše nitro, a které nám nevyhovují, nelíbí se nám, protože s námi nesouzní. Vezmu-li v potaz tradiční vzory kravat, které kopírují klasické vzory oděvů, není mezi nimi škaredé kravaty. Jen vám nebo mně některé nevyhovují. Nesouzníme s nimi. Kravaty s výraznými barvami ve vzoru, ať už je to rumělková červeň, modrá nebo oranžová, přitahují pozornost a přímo volají okolo stojící k pohledu na muže, který tento signál vysílá. Naopak kravaty s jemnými, tlumenými tóny nebo nenápadným kontrastem dokreslují jemnost, sofi stikovanou eleganci a nadčasovost jejich nositelů. Lesk hedvábné kravaty nebo mat její vlněné či lněné sestry významně ovlivňují celkové vnímání tohoto doplňku. A to i přesto, že jsou ve stejné barvě. Citlivý a pozorný nositel si uvazuje zcela jiné kravaty na podzim, jiné v zimě a jiné v létě. Jistěže podle gramáže materiálu, ze kterého je kravata vyrobena, ale také z hlediska souladu s okolní přírodou. Matné povrchy kravat svádějí k uvázání od podzimu do konce zimy, jaro v nás probouzí touhu nechat poskakovat sluneční paprsky po povrchu lehkých hedvábných tkanin a jemně je odrážet. Často je také typ uzlu signifi kantní pro to konkrétní období a část roku, případně pro typ kravaty.

Co má uzel na kravatě společného s naším nitrem?

Jinak vypadá pevný, čerstvě uvázaný uzel, jinak jeho blízký příbuzný, volný, nebo naopak příliš a několikrát za sebou utahovaný a unavený uzel kravaty, kterou si muži nerozvazují a příležitostně převléknou přes hlavu jako oprátku. Jak symbolické. Malý uzel, představující jemnost, laskavost a mírnost, a vedle něj velký uzel, jako symbol neohroženosti a zdravého sebevědomí. Kravatový uzel, který je velký, více přitahuje pozornost, ostatní se nebojí takového muže oslovit, vede tedy k snazšímu navazování komunikace. Ostatním se muži s velkými uzly na kravatách jeví jako méně sobečtí a pro vztahy tedy užitečnější. Podle posledních zpráv je možno kravatu uvázat na více než osmdesát způsobů. Máte tedy na výběr. Na druhou stranu jsem povinen dodat, že jen málo z nich vypadá opravdu dobře. Možná, že o necelých deseti můžeme tvrdit, že je lze bez výrazné újmy na vlastní pověsti nosit a nepovedou ke stylové sebevraždě. Většina mužů volí pro sebe jeden nebo dva různé typy vázání kravaty. Tím mám na mysli ty muže, kteří kravatu uvazovat umí. Způsoby jejího vázání souvisejí nejčastěji s typem kravat. Málokterý muž však bere v potaz fakt, že kravatový uzel výrazně ovlivňuje tvar jeho obličeje. Štíhlý uzel zeštíhlí kulatou bradu, mocný široký doplní chybějící výrazné čelisti muže s trojúhelníkovým tvarem obličeje.