Naučte se neflákat černý oblek

Styl

Pokud jste se s tímto výrazem nikdy nesetkali, Black-Tie je dresscode označení, které zahrnuje černý oblek, případně smoking. Není to frak, není to žaket. Není to šedý nebo modrý oblek. Je to klasické oblečení muže na večer. A i když to vypadá jednoduše, vystoupit z řady stejně oblečených mužů je tvrdá práce.

Když vedle sebe postavíte dvacet lidí ve stejném outfitu, okamžitě uvidíte, komu sluší nejvíce. Ke komu nejvíc sedí a kdo je nejpřirozenější. To samé platí u mužů v obleku. Všichni mají to samé, ale někteří budou vypadat lépe než ostatní. Pár aspektů odděluje precizně oblečené muže od těch „vhodně“ oblečených.

Velikost velikost velikost

Je paradoxní, jak často se tohle opakuje, a tolik lidí to stále ignoruje. Správně padnoucí velikost obleku je to první, na co musíte dbát a také to první, co vás okamžitě srazí k zemi, je-li provedeno špatně. Pořiďte si padnoucí oblek nebo smoking. Pokud máte širší hrudník a ramena, jděte s úzkými klopami, v opačném případě s vhodně širokými klopami. Ramena musí sedět na hraně ramen, délka saka lehce na zadek, délka rukávů nad manžetu. Musíte pohodlně zvednout ruce a také se předklonit. Jinak to není správně.

Střih stejný, látka jiná

Když nechcete jít úplně do něčeho extrémního, a přesto chcete trochu vystoupit z davu, pořiďte si oblek ze zajímavé látky. Nemusí to být přímo brokát, ale textura jiná, než obyčejná hladká oblekovka dělá svoje. A textura je něco jiného než vzor – pruhovaný oblek nechte na dobu, až se bude opět vracet styl mafiánů z dob Al Capona. Což zas tak brzy nebude, doufejme.

Přidejte něco svého

Nemusíte jít ve vyšívaném brokátovém smokingu – ač byste vypadal nejvýrazněji – ale přidat k looku něco svého není naškodu. Zajímavý kapesníček, výrazný prsten na malíčku či extrémní manžetové knoflíčky. Můžete se inspirovat Onassisem a osvojit si jemně zamlžené výrazné brýle. Můžete si vzít hedvábnou šálu nebo hůlku. Možnosti jsou nekonečné, ale vybrat aspoň jednu je zásadní.

Věnujte pozornost obličeji

Tím, že na sobě máte něco stejného jako všichni ostatním, větší pozornost bude věnovaná vzhledu vašeho obličeje a vlasů. Když budete vypadat unaveně, celkově to zničí celý look. Předtím, než na sebe musíte vzít černý oblek, dejte si dobrý a dlouhý spánek, vypijte hodně vody a během příprav věnujte pozornost vlasům, kruhům pod očima, a hlavně se usmívejte. Upřímný úsměv dokáže ubrat roky z obličeje a strhnout na sebe pozornost od dalších možných nedostatků. Nicméně sestřih u barbera trvá pár minut.

Správná bota…

Nemusíte jít v klasických černých lakovkách. Naopak. Vybrat si něco, co nebude úplně nuda může být úspěch na Nobelovku. Sametové mokasíny se zlatým monogramem? Proč ne. Lakovky s výraznými tkaničkami? Ano. Možnosti jsou nekonečné.