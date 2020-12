Vuitton se spojuje s RED v podpoře boje proti AIDS

Styl

Vuitton tenisky byly poprvé představeny na první přehlídce Virgila Abloha pro sezónu jaro/léto 2019. Od té doby se staly ikonou mezi pánskými teniskami. Tenisky Louis Vuitton I (RED) jsou inspirované basketbalovou obuví. Tenisky Louis Vuitton pro (RED)Autor: Louis Vuitton Tenisky jsou vyvedeny v bílé kůži sevzorem Monogramu a světle červeným lemováním a detaily. Na podrážce tenisek, které dosahují pod kotník, je potisk květiny Monogram. Trainers jsou vyrobeny v Itálii a kompletně zdobeny symbol Louis Vuitton. Nezapomínají však ani na symboliku organizace (RED) a její důležitý odkaz. Tenisky Louis Vuitton pro (RED)Autor: Louis Vuitton Organizace (RED) je pojmenována po rudé, která je barvou pohotovosti. Byla založena v roce 2006 s cílem zapojit organizace i jednotlivce do boje proti pandemii AIDS, jež je jedním z nejurgentnějších světových zdravotnických problémů. V současné situaci, se stále zvyšující se hrozbou v podobě nákazy COVID-19, podporuje (RED) boj proti oběma těmto onemocněním.

Mezi její partnery patří značky, které výnosy z prodeje (RED) brandovaných produktů a služeb přispívají do globálního fondu (RED). Mezi partnery najdeme následující značky: Alessi, Amazon, Apple, Balmain, Bank of America, Beats by Dr. Dre, Calm, Claro, Durex, eos, Girl Skateboards, Louis Vuitton, Montblanc, Mophie, NetJets, NTWRK, Primark, Salesforce, Starbucks, Telcel, Therabody, U-Mask a Vespa.

Tenisky Louis Vuitton I (RED) Trainer budou v prodeji ve vybraných buticích Louis Vuitton po celém světě od 1. prosince.