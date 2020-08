7 (divných a nedivných) míst, která navštívit v Brně

Superlife

Se vší úctou k Brnu, některé věci prostě vymyslí jen tam a ani nejlepší scénáristé by na to nepřišli. Udělejte si tudíž výlet do Brna a berte to jako dobrodružství. Místa elegantní a příjemná prostřídejte místy, která jsou jednoduše řečeno divná.

Franz Kafka Špitál

Franz Kafka ŠpitálAutor: Franz Kafka Špitál

Kdo by se nechtěl probudit s kocovinou 60 let do historie v léčebně, kdy jen čekáte nějakou esesačku v bílých sandálech, až vám přijde brát krev. Tento elegantní hostel je ideální místo, pokud nesnášíte klidný spánek a chcete se probudit s breky. Protože proč si to nezkusit.

Bucheck Street Food

BucheckAutor: Bucheck

Údajně nejoriginálnější streetfood v naší krásné zemi. Sídlí přímo u Zelňáku a mají burgery, ze kterých se zastaví srdce. Burger s marinovaným bůčkem nebo burger z trhaného masa. Rozhodně stojí za to.

Bunkr 10-Z

BunkrAutor: Bunkr

Stejně jako spánek v předválečné nemocnici, nikdy není příliš brzo začít trénovat na nevyhnutelnou atomovou katastrofu. Spánek v bunkru je první krok. Ideální na boj s klaustrofóbií. Není to přímo hostel, ale spíše zážitková věc.

Yume Anime bar

Yume Anime BarAutor: Yume Anime Bar

Anime Bar. Co víc chcete. Všude růžová a fialová a definitivně patří k jednomu z těch divných míst.

Skog Urban Hub

SkogAutor: Skog

Kavárna se skvělým veganským menu, která plynule přechází na cocktail bar ve večerních hodinách. Takže si vůbec nevšimnete, že někde prosedíte půl dne.

Super Panda Cirkus

Panda CirkusAutor: Panda Cirkus

V Super Panda Cirkus najdete úplně jinou atmosféru, než ve většině barů. Při objednávce se vás neptají, co si dáte, ale jaký vám vyhovuje alkohol. A na základě toho doporučí drink z vlastní nabídky. Mají sezónní drinkové menu, ale neexistuje nic, co by nedokázali umíchat. Celkově je ten koncept elegantní a celkový zážitek má styl.

Slast

SlastAutor: Slast

Je s podivem, proč si Brno tolik užívá mít bary a další podniky v podzemí. Možná lehká kompenzace za to, že v Brně není metro. Nicméně bar Slast je ideální místo na zašitý drink.