Emiráty vítají turisty. Kam ještě míří Češi oslavit Vánoce a Silvestra?

Většinu letošního roku byly Spojené arabské emiráty českým turistům nedostupné. Nyní se ale tato oblíbená arabská země opět hlásí o slovo. Díky silvestrovskému charterovému letu do Ras al Khaimah je cestování do Emirátů zase o něco jednodušší. Které další destinace lákají ke strávení posledních dnů v roce?

S koncem roku se českým turistům otevírá arabský emirát Ras Al Khaimah, který je hned po Dubaji druhý nejoblíbenější. „První charterové letadlo mířící oslavit příchod nového roku v Ras Al Khaimah se naplnilo během chviličky, a tak se pro velký zájem přidává další. Spojené arabské emiráty jsou druhou nejčastější destinací, kam Češi odjíždí během Vánoc či oslav Silvestra, každoročně vede Egypt,“ říká mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková.

Ras al Khaimah je nejsevernější ze Spojených arabských emirátů a leží asi hodinku cesty od Dubaje, které v posledních letech šlape na paty kvalitou služeb i nabídkou zábavy, ale i výletních cílů. Právě tady například leží nejvyšší hora Emirátů Jabal Jais. Díky horám a chytré poloze jde o nejúrodnější, a tím pádem také nejkrásnější emirát. Kromě pláží a pouště tu tedy najdete třeba i krásné výhledy do údolí či na moře omývající skály. „V termínu 26. 12. až 2. 1. sem mohou čeští turisté vyrazit ve speciální nabídce spojené s oslavou příchodu nového roku. V ceně zájezdu, který vyjde na 24 790 Kč, nabízí Invia také slavnostní silvestrovskou gala večeři. Výhodou je, že před odletem není potřeba prokázat se negativním testem na Covid-19,“ popisuje Řezníčková.

Jednodušší testování

Běžné cestování do Spojených arabských emirátů je totiž o něco složitější kvůli tomu, že je třeba předložit test před vstupem do letadla a po příletu je vyžadován ještě další test. To se ale teď pro naše klienty zjednoduší i mimo zmíněný silvestrovský termín. „Od začátku prosince je součástí vybraných zájezdů test před nástupem do letadla a po příletu do destinace zdarma, test po návratu do České republiky zajistíme jen za 990 korun,“ doplňuje Andrea Řezníčková.

Výhodou také je, že Spojené arabské emiráty jsou z exotických destinací, kde se opravdu ohřejete a užijete luxusu, finančně nejdostupnější. Vánoce ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Dubaji jsou k dispozici už od 17 tisíc korun.

České Vánoce v zahraničí

Trendem posledních let byl každým rokem se zvyšující zájem Čechů o Vánoce a Silvestr v zahraničí. „Letos pochopitelně není zájem tak velký jako v jiných letech, ale přesto jsme už prodali stovky zájezdů na Vánoce i Silvestra. Slýcháme od našich klientů, že si chtějí užít klidné Vánoce a odpočinout si po náročném roce v teple,“ uvádí Řezníčková a dodává, že do Egypta letos na Vánoce míří 43 procent českých cestovatelů, které od návštěvy své oblíbené destinace neodradila ani nutnost předkládat negativní test při odletu i příletu zpět do Česka. Výhodou je, že přes Invii mají většinou zákazníci testy už v ceně zájezdu. Ta během svátků začíná už na 12 000 Kč. Z relativně blízkých destinací jsou stále v kurzu Kanárské ostrovy, kam si zájezd už koupilo deset procent klientů.

Z exotických destinací je velký zájem o Zanzibar, kam vyráží 11 procent, a také o Dominikánskou republiku (4 procenta). V těchto dvou destinacích navíc není potřeba test při vstupu do země. Vyhledávané a velmi bezpečné jsou Maledivy, známé svým soukromím, což v souvislosti s faktem, že sem všichni letí otestovaní, znamená, že je prakticky nulová šance, že se tu můžete nakazit. Každý tu bydlí ve svém bungalovu, a nepotkává se tím pádem v jednom blokovém hotelu. U všech destinací je nejčastější osmidenní pobyt ve čtyřhvězdičkovém hotelu s all inclusive službami.

K moři místo na hory

Naopak celkem nejistá je zimní sezóna na horách. „Do okolních zemí platí nutnost testování a kromě toho sjezdovky zatím zůstávají zavřené. Obvyklý trend, kdy se v zimě cestovatelé rozdělili na půlku, a to na lyžaře a milovníky tepla, se letos neuskuteční. Všichni cestovatelé se přesouvají k moři a místo aperolu u sjezdovky si dají koktejl na pláži. Někteří ale zůstávají v Česku – 14 procent klientů si u nás pořídilo odpočinek v některém z českých hotelů,“ doplňuje Řezníčková.